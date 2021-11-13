https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913606.html
Безопасность в отношениях Москвы и Минска — это святое, заявил Лукашенко
Безопасность в отношениях Москвы и Минска — это святое, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021
Безопасность в отношениях Москвы и Минска — это святое, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что какими бы ни были споры с РФ об энергоносителях, Минск никогда не преуменьшал роль вопросов безопасности и... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:08
2021-11-13T15:08
2021-11-13T15:13
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749491759_0:291:3006:1982_1920x0_80_0_0_9380f81a209a358948cd3adac1910d2d.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что какими бы ни были споры с РФ об энергоносителях, Минск никогда не преуменьшал роль вопросов безопасности и обороны в отношениях двух стран."Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность – это святое. Или нам опять придется 30 миллионов человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913032.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749491759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a591f0d89491894a157d2efe7ee6577b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия
15:08 13.11.2021 (обновлено: 15:13 13.11.2021)
Безопасность в отношениях Москвы и Минска — это святое, заявил Лукашенко
Лукашенко: несмотря на споры, Минск не уменьшает роль безопасности в отношениях с Россией