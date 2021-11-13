https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913606.html

Безопасность в отношениях Москвы и Минска — это святое, заявил Лукашенко

Безопасность в отношениях Москвы и Минска — это святое, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021

Безопасность в отношениях Москвы и Минска — это святое, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что какими бы ни были споры с РФ об энергоносителях, Минск никогда не преуменьшал роль вопросов безопасности и... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:08

2021-11-13T15:08

2021-11-13T15:13

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749491759_0:291:3006:1982_1920x0_80_0_0_9380f81a209a358948cd3adac1910d2d.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что какими бы ни были споры с РФ об энергоносителях, Минск никогда не преуменьшал роль вопросов безопасности и обороны в отношениях двух стран."Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность – это святое. Или нам опять придется 30 миллионов человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913032.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия