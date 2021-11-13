https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758912530.html

Лукашенко назвал себя пророссийским человеком

Лукашенко назвал себя пророссийским человеком - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко назвал себя пророссийским человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он - "пророссийский человек", и не отрицает этого. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:58

2021-11-13T14:58

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он - "пророссийский человек", и не отрицает этого."Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".По словам Лукашенко, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе."Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став Президентом", - отметил он.

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913606.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия