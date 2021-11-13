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https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911807.html
У российских руководителей многому можно научиться, заявил Лукашенко
У российских руководителей многому можно научиться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021
У российских руководителей многому можно научиться, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у российских руководителей многому можно научиться. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:54
2021-11-13T16:27
белоруссия
александр лукашенко
россия
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у российских руководителей многому можно научиться.В интервью российскому журналу "Национальная оборона" Лукашенко отметил, что "многому можно поучиться" у президента РФ Владимира Путина."И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться", - сказал Лукашенко.По словам Лукашенко, у президента России Владимира Путина "многому можно поучиться". Лукашенко заявил, что в целом "у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России... у этого коллективного российского руководителя многому можно научиться"."У того же Саши Бортникова (директор ФСБ – ред.). Возьмите, я не ожидал, что Володин (спикер Госдумы – ред.) укоренится и наберет такую мощь. Он молодец. Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.), конечно, – это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям. Ее уже не свернешь. Возьмите, Нарышкин ушел на СВР. Много сотрудничаем с ними. Молодец, на своем месте. Не хочу всех перечислять так. Мишустин (премьер России – ред.) пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный. Недавно совсем молодой приезжал к нам генеральный прокурор России. Молодец парень, толковый. Это будущее России, в них", - продолжил Лукашенко.Он назвал министра обороны России Сергея Шойгу "аксакалом". "Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать… Этот коллективный, мы говорим, Запад, а тут коллективный Восток "у брата" – многому можно научиться", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758912530.html
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белоруссия, александр лукашенко, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
14:54 13.11.2021 (обновлено: 16:27 13.11.2021)
 
У российских руководителей многому можно научиться, заявил Лукашенко

Лукашенко: у российских руководителей многому можно научиться

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у российских руководителей многому можно научиться.
В интервью российскому журналу "Национальная оборона" Лукашенко отметил, что "многому можно поучиться" у президента РФ Владимира Путина.
"И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, у президента России Владимира Путина "многому можно поучиться". Лукашенко заявил, что в целом "у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России... у этого коллективного российского руководителя многому можно научиться".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
14:58
Лукашенко назвал себя пророссийским человеком
"У того же Саши Бортникова (директор ФСБ – ред.). Возьмите, я не ожидал, что Володин (спикер Госдумы – ред.) укоренится и наберет такую мощь. Он молодец. Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.), конечно, – это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям. Ее уже не свернешь. Возьмите, Нарышкин ушел на СВР. Много сотрудничаем с ними. Молодец, на своем месте. Не хочу всех перечислять так. Мишустин (премьер России – ред.) пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный. Недавно совсем молодой приезжал к нам генеральный прокурор России. Молодец парень, толковый. Это будущее России, в них", - продолжил Лукашенко.
Он назвал министра обороны России Сергея Шойгу "аксакалом". "Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать… Этот коллективный, мы говорим, Запад, а тут коллективный Восток "у брата" – многому можно научиться", - подчеркнул белорусский президент.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
14:54
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир ПутинГосдума РФСовет Федерации РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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