14:54 13.11.2021 (обновлено: 16:27 13.11.2021)
У российских руководителей многому можно научиться, заявил Лукашенко
Лукашенко: у российских руководителей многому можно научиться
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у российских руководителей многому можно научиться.
В интервью российскому журналу "Национальная оборона" Лукашенко отметил, что "многому можно поучиться" у президента РФ Владимира Путина.
"И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, у президента России Владимира Путина "многому можно поучиться". Лукашенко заявил, что в целом "у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России... у этого коллективного российского руководителя многому можно научиться".
"У того же Саши Бортникова (директор ФСБ – ред.). Возьмите, я не ожидал, что Володин (спикер Госдумы – ред.) укоренится и наберет такую мощь. Он молодец. Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.), конечно, – это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям. Ее уже не свернешь. Возьмите, Нарышкин ушел на СВР. Много сотрудничаем с ними. Молодец, на своем месте. Не хочу всех перечислять так. Мишустин (премьер России – ред.) пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный. Недавно совсем молодой приезжал к нам генеральный прокурор России. Молодец парень, толковый. Это будущее России, в них", - продолжил Лукашенко.
Он назвал министра обороны России Сергея Шойгу "аксакалом". "Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать… Этот коллективный, мы говорим, Запад, а тут коллективный Восток "у брата" – многому можно научиться", - подчеркнул белорусский президент.
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