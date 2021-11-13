https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911702.html

Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:54

2021-11-13T14:54

2021-11-13T16:33

политика

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным.Он отметил, что лидеры всегда общаются на "ты".По словам белорусского президента, Путин часто рассказывает ему о детстве."Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли", — добавил Лукашенко.По его словам, два лидера могут "по-разному перемалывать эту действительность", но в целом они воспринимают ее одинаково.Белорусский лидер отметил, что прошлый год, когда в стране состоялись президентские выборы, "для нас был уроком для обоих". "Мы поняли, что все эти вот разговоры — ширма со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются. Но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил", — рассказал политик.Он также отметил, что Путин умеет выделять "главные вопросы"."Россия огромная, и если ты замелочишься где-то, то упустишь главные вопросы. Вот он умеет держать. Поэтому гиперзвуковые ракеты появились. Поэтому армия переоснащена была", — считает глава государства.Лукашенко подчеркнул, что у Путина многому можно поучиться.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/tranzit-1758904174.html

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политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия