https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911702.html
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:54
2021-11-13T14:54
2021-11-13T16:33
политика
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным.Он отметил, что лидеры всегда общаются на "ты".По словам белорусского президента, Путин часто рассказывает ему о детстве."Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли", — добавил Лукашенко.По его словам, два лидера могут "по-разному перемалывать эту действительность", но в целом они воспринимают ее одинаково.Белорусский лидер отметил, что прошлый год, когда в стране состоялись президентские выборы, "для нас был уроком для обоих". "Мы поняли, что все эти вот разговоры — ширма со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются. Но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил", — рассказал политик.Он также отметил, что Путин умеет выделять "главные вопросы"."Россия огромная, и если ты замелочишься где-то, то упустишь главные вопросы. Вот он умеет держать. Поэтому гиперзвуковые ракеты появились. Поэтому армия переоснащена была", — считает глава государства.Лукашенко подчеркнул, что у Путина многому можно поучиться.
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политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
14:54 13.11.2021 (обновлено: 16:33 13.11.2021)
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Лукашенко назвал отношения с Путиным братскими и теплыми
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным
.
Он отметил, что лидеры всегда общаются на "ты".
"У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?" Философским языком говоря… Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно", — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
По словам белорусского президента, Путин часто рассказывает ему о детстве.
"Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли", — добавил Лукашенко.
По его словам, два лидера могут "по-разному перемалывать эту действительность", но в целом они воспринимают ее одинаково.
Белорусский лидер отметил, что прошлый год, когда в стране состоялись президентские выборы, "для нас был уроком для обоих".
"Мы поняли, что все эти вот разговоры — ширма со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются. Но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил", — рассказал политик.
Он также отметил, что Путин умеет выделять "главные вопросы".
"Россия огромная, и если ты замелочишься где-то, то упустишь главные вопросы. Вот он умеет держать. Поэтому гиперзвуковые ракеты появились. Поэтому армия переоснащена была", — считает глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что у Путина многому можно поучиться.