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На улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней
На улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней - РИА Новости, 13.11.2021
На улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней
Более миллиона рождественских огней впервые в истории зажгли одновременно на 20 знаменитых улицах фешенебельной западной части центра Лондона. Это стало самым... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T06:00
2021-11-13T06:00
в мире
лондон
великобритания
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ЛОНДОН, 13 ноя – РИА Новости. Более миллиона рождественских огней впервые в истории зажгли одновременно на 20 знаменитых улицах фешенебельной западной части центра Лондона. Это стало самым масштабным в мире одновременным включением рождественских уличных гирлянд, передает корреспондент РИА Новости.Традиционно рождественские огни на лондонских улицах включали в разное время, однако в этом году мэрия города решила включить более миллиона светодиодных лампочек на 20 улицах в районе Уэст-Энд одновременно.Церемония держалась в строжайшем секрете и не предавалась огласке, об окончательном времени и месте даже журналистам сообщили лишь за несколько часов.В пресс-службе мэрии пояснили РИА Новости, что это было сделано из соображений безопасности, чтобы на площади не собралось слишком много людей.Для участия в обратном отсчете на площади Пикадилли, к удивлению прохожих, пришел сам мэр Лондона Садик Хан. После десятисекундного отсчета гирлянды в виде ангелов, снежинок и других фигур включились на Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Бонд-стрит, площади Пикадилли, Мейфер и на других всемирно известных лондонских улицах.В мэрии подчеркнули, что во всех рождественских гирляндах в этом году используются новейшие светодиодные технологии, которые обеспечивают экономию энергии до 75% по сравнению с обычным освещением.Он подчеркнул, что 18 месяцев пандемии были ужасными для всего бизнеса в лондонского района Уэст-Энд, где расположены магазины мирового класса, рестораны и театры."В этом году Рождество – это посыл надежды, оптимизма и позитива, это также послание всему миру, что Лондон открыт. Мы оправлялись от бомбежек, чумы, пожаров, оправимся и от этого (пандемии COVID-19)", - заявил Хан.Он призвал всех британцев приехать в Лондон и отметить Рождество здесь, чтобы помочь восстановлению экономики.
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в мире, лондон, великобритания
06:00 13.11.2021
 
На улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней

На 20 знаменитых улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ЛОНДОН, 13 ноя – РИА Новости. Более миллиона рождественских огней впервые в истории зажгли одновременно на 20 знаменитых улицах фешенебельной западной части центра Лондона. Это стало самым масштабным в мире одновременным включением рождественских уличных гирлянд, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно рождественские огни на лондонских улицах включали в разное время, однако в этом году мэрия города решила включить более миллиона светодиодных лампочек на 20 улицах в районе Уэст-Энд одновременно.
Церемония держалась в строжайшем секрете и не предавалась огласке, об окончательном времени и месте даже журналистам сообщили лишь за несколько часов.
В пресс-службе мэрии пояснили РИА Новости, что это было сделано из соображений безопасности, чтобы на площади не собралось слишком много людей.
Для участия в обратном отсчете на площади Пикадилли, к удивлению прохожих, пришел сам мэр Лондона Садик Хан. После десятисекундного отсчета гирлянды в виде ангелов, снежинок и других фигур включились на Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Бонд-стрит, площади Пикадилли, Мейфер и на других всемирно известных лондонских улицах.
В мэрии подчеркнули, что во всех рождественских гирляндах в этом году используются новейшие светодиодные технологии, которые обеспечивают экономию энергии до 75% по сравнению с обычным освещением.
"Мы сегодня зажгли больше огней, чем когда-либо зажигали в каком-то городе мира. Мы включили более миллиона огней здесь, в Уэст-Энде… Я обращаюсь к лондонцам и туристам со всей Великобритании и всего мира: давайте проведем Рождество в Лондоне!​" - заявил Садик Хан журналистам.
Он подчеркнул, что 18 месяцев пандемии были ужасными для всего бизнеса в лондонского района Уэст-Энд, где расположены магазины мирового класса, рестораны и театры.
"В этом году Рождество – это посыл надежды, оптимизма и позитива, это также послание всему миру, что Лондон открыт. Мы оправлялись от бомбежек, чумы, пожаров, оправимся и от этого (пандемии COVID-19)", - заявил Хан.
Он призвал всех британцев приехать в Лондон и отметить Рождество здесь, чтобы помочь восстановлению экономики.
Индюшка - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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