https://ria.ru/20211113/london-1758873364.html

На улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней

На улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней - РИА Новости, 13.11.2021

На улицах Лондона зажгли одновременно более миллиона рождественских огней

Более миллиона рождественских огней впервые в истории зажгли одновременно на 20 знаменитых улицах фешенебельной западной части центра Лондона. Это стало самым... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T06:00

2021-11-13T06:00

2021-11-13T06:00

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ЛОНДОН, 13 ноя – РИА Новости. Более миллиона рождественских огней впервые в истории зажгли одновременно на 20 знаменитых улицах фешенебельной западной части центра Лондона. Это стало самым масштабным в мире одновременным включением рождественских уличных гирлянд, передает корреспондент РИА Новости.Традиционно рождественские огни на лондонских улицах включали в разное время, однако в этом году мэрия города решила включить более миллиона светодиодных лампочек на 20 улицах в районе Уэст-Энд одновременно.Церемония держалась в строжайшем секрете и не предавалась огласке, об окончательном времени и месте даже журналистам сообщили лишь за несколько часов.В пресс-службе мэрии пояснили РИА Новости, что это было сделано из соображений безопасности, чтобы на площади не собралось слишком много людей.Для участия в обратном отсчете на площади Пикадилли, к удивлению прохожих, пришел сам мэр Лондона Садик Хан. После десятисекундного отсчета гирлянды в виде ангелов, снежинок и других фигур включились на Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Бонд-стрит, площади Пикадилли, Мейфер и на других всемирно известных лондонских улицах.В мэрии подчеркнули, что во всех рождественских гирляндах в этом году используются новейшие светодиодные технологии, которые обеспечивают экономию энергии до 75% по сравнению с обычным освещением.Он подчеркнул, что 18 месяцев пандемии были ужасными для всего бизнеса в лондонского района Уэст-Энд, где расположены магазины мирового класса, рестораны и театры."В этом году Рождество – это посыл надежды, оптимизма и позитива, это также послание всему миру, что Лондон открыт. Мы оправлялись от бомбежек, чумы, пожаров, оправимся и от этого (пандемии COVID-19)", - заявил Хан.Он призвал всех британцев приехать в Лондон и отметить Рождество здесь, чтобы помочь восстановлению экономики.

https://ria.ru/20211026/indeyka-1756379358.html

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в мире, лондон, великобритания