https://ria.ru/20211113/lnr-1758955366.html

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками поселка в Донбассе

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками поселка в Донбассе - РИА Новости, 13.11.2021

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими силовиками поселка в Донбассе

Украинские силовики в субботу из гранатомета обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Молодежное, заявили РИА Новости РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T23:15

2021-11-13T23:15

2021-11-13T23:15

в мире

украина

киев

оон

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754444875_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_04a62de7ce45e951ebe8bc9e3f1206a2.jpg

ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в субботу из гранатомета обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Молодежное, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) обстреляли поселок Молодежное.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211113/reb-1758924637.html

https://ria.ru/20211113/dogovorennosti-1758888314.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр