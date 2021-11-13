https://ria.ru/20211113/lastochka-1758897100.html

В РЖД рассказали об испытаниях автоматизированного поезда "Ласточка"

В РЖД рассказали об испытаниях автоматизированного поезда "Ласточка" - РИА Новости, 13.11.2021

В РЖД рассказали об испытаниях автоматизированного поезда "Ласточка"

Испытания автоматизированного скоростного поезда "Ласточка" без машиниста идут в России "полным ходом", сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД"... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:08

2021-11-13T12:08

2021-11-13T12:08

экономика

ржд

дмитрий пегов

россия

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ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя - РИА Новости. Испытания автоматизированного скоростного поезда "Ласточка" без машиниста идут в России "полным ходом", сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов."Мы сейчас реализовали уже проект Московского центрального кольца, но мы не останавливаемся в процессе работы с Московским центральным кольцом. Сейчас проходит опытное испытание поезда "Ласточка" с полностью автоведением, то есть без человека. Сейчас этот процесс полным ходом испытаний двигается",- сказал Пегов в ходе своего выступления на "Большой перемене".

https://ria.ru/20210922/rzhd-1751235181.html

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экономика, ржд, дмитрий пегов, россия