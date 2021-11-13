10:00 13.11.2021 (обновлено: 10:25 13.11.2021)
В Белоруссии заявили о пополнении лагеря беженцев на границе с Польшей
Госпогранкомитет Белоруссии заявил о пополнении лагеря беженцев на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы сидят у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Cтихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе ежедневно пополняется новыми группами мигрантов, сообщил РИА Новости в субботу официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"Ежедневно в лагерь прибывают новые группы", - сказал Бычковский. Он заметил, что по составу эти новые группы немногочисленные.
В целом собеседник сказал, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе остается без существенных изменений.
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.