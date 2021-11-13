https://ria.ru/20211113/kuzbass-1758877476.html
В Кузбассе отложили введение QR-кодов в гостиницах
В Кузбассе отложили введение QR-кодов в гостиницах - РИА Новости, 13.11.2021
В Кузбассе отложили введение QR-кодов в гостиницах
Кемеровская область отложила ввод QR-кодов и необходимость предъявления ПЦР-тестов для заселения в гостиницы до 20 января, сообщил губернатор Кемеровской... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:14
2021-11-13T08:14
2021-11-13T08:46
распространение коронавируса
кемеровская область
новости - туризм
сергей цивилев
коронавирус в россии
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ШЕРЕГЕШ, 13 ноя - РИА Новости. Кемеровская область отложила ввод QR-кодов и необходимость предъявления ПЦР-тестов для заселения в гостиницы до 20 января, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения - это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе - до 20 января 2022 года. Категория 60 лет не будет освобождена от этих условий", - сказал Цивилев.Он пояснил, что для туристической отрасли Кузбасса, которая "только-только встает на ноги", введение системы QR-кодов является серьезным ограничением и будет негативно сказываться на развитии индустрии гостеприимства. С другой стороны, по его словам, на горнолыжные курорты, как правило, приезжает "здоровая молодежь", и введение ограничений с точки зрения эпидпроцесса эффекта не даст.Цивилев отметил, что такое решение было принято с учетом консультаций со специалистами, экспертами и предпринимателями.Ранее сообщалось, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Кузбассе с 15 ноября система QR-кодов вводится для посещения организаций культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющих развлекательно-досуговую инфраструктуру, и других учреждений, на базе которых проходят такие мероприятия, салонов красоты, СПА, парикмахерских, массажных салонов, соляриев, бань, саун, гостиниц, туристических баз и других объектов.В минувшую пятницу в Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше.
https://ria.ru/20211113/qr-kody-1758874747.html
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кемеровская область, новости - туризм, сергей цивилев, коронавирус в россии
08:14 13.11.2021 (обновлено: 08:46 13.11.2021)
В Кузбассе отложили введение QR-кодов в гостиницах
В Кузбассе отложили введение QR-кодов и ПЦР-тестов в гостиницах
ШЕРЕГЕШ, 13 ноя - РИА Новости. Кемеровская область
отложила ввод QR-кодов и необходимость предъявления ПЦР-тестов для заселения в гостиницы до 20 января, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
.
"Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения - это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе - до 20 января 2022 года. Категория 60 лет не будет освобождена от этих условий", - сказал Цивилев.
Он пояснил, что для туристической отрасли Кузбасса, которая "только-только встает на ноги", введение системы QR-кодов является серьезным ограничением и будет негативно сказываться на развитии индустрии гостеприимства. С другой стороны, по его словам, на горнолыжные курорты, как правило, приезжает "здоровая молодежь", и введение ограничений с точки зрения эпидпроцесса эффекта не даст.
Цивилев отметил, что такое решение было принято с учетом консультаций со специалистами, экспертами и предпринимателями.
Ранее сообщалось, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Кузбассе с 15 ноября система QR-кодов вводится для посещения организаций культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющих развлекательно-досуговую инфраструктуру, и других учреждений, на базе которых проходят такие мероприятия, салонов красоты, СПА, парикмахерских, массажных салонов, соляриев, бань, саун, гостиниц, туристических баз и других объектов.
В минувшую пятницу в Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте 60 лет и старше.