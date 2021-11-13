11:06 13.11.2021 (обновлено: 11:36 13.11.2021)
Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе
Путин: причины миграционного кризиса в Евросоюзе были созданы самими странами Запада
© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Белоруссия не является первооткрывателем проблем миграции в ЕС, причины были созданы странами Запада, в том числе Европы, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный - потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака, в Афганистане 20 лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 24".
Среди экономических причин этого явления президент РФ назвал "очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов". Он отметил, что хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, работая даже в нефтяной отрасли, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие в Германии. "Зачем работать, да еще в условиях турбулентности без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности. Зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать?" - сказал Путин в этой связи.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.