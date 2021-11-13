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Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе
Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе - РИА Новости, 13.11.2021
Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе
Белоруссия не является первооткрывателем проблем миграции в ЕС, причины были созданы странами Запада, в том числе Европы, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:06
2021-11-13T11:36
белоруссия
ближний восток
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
европа
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Белоруссия не является первооткрывателем проблем миграции в ЕС, причины были созданы странами Запада, в том числе Европы, убежден президент РФ Владимир Путин."Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный - потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака, в Афганистане 20 лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 24".Среди экономических причин этого явления президент РФ назвал "очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов". Он отметил, что хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, работая даже в нефтяной отрасли, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие в Германии. "Зачем работать, да еще в условиях турбулентности без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности. Зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать?" - сказал Путин в этой связи.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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белоруссия
ближний восток
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белоруссия, ближний восток, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, европа, владимир путин
11:06 13.11.2021 (обновлено: 11:36 13.11.2021)
 
Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе

Путин: причины миграционного кризиса в Евросоюзе были созданы самими странами Запада

© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Белоруссия не является первооткрывателем проблем миграции в ЕС, причины были созданы странами Запада, в том числе Европы, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный - потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака, в Афганистане 20 лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 24".
Среди экономических причин этого явления президент РФ назвал "очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов". Он отметил, что хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, работая даже в нефтяной отрасли, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие в Германии. "Зачем работать, да еще в условиях турбулентности без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности. Зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать?" - сказал Путин в этой связи.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Девочка стоит возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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БелоруссияБлижний ВостокСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииЕвропаВладимир Путин
 
 
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