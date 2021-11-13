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Наука
https://ria.ru/20211113/kosmos-1758928222.html
Неисправностей в высотомере станции "Луна-25" не выявили
Неисправностей в высотомере станции "Луна-25" не выявили - РИА Новости, 13.11.2021
Неисправностей в высотомере станции "Луна-25" не выявили
Технические неисправности в приборе межпланетной станции "Луна-25", который отвечает за измерение высоты и скорости, отсутствуют, однако он не был настроен для... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:15
2021-11-13T17:15
наука
космос - риа наука
российская электроника
луна
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Технические неисправности в приборе межпланетной станции "Луна-25", который отвечает за измерение высоты и скорости, отсутствуют, однако он не был настроен для посадки на влажный грунт, поскольку должен работать только с сухим грунтом, как на Луне, сообщили РИА Новости в компании-разработчике прибора концерне "Вега" (входит в "Росэлектронику")."Аппаратная часть прибора работает штатно. В ходе очередного этапа испытаний прибора ДИСД-ЛР, предназначенного для станции "Луна-25", показатели вышли за пределы плановых значений при испытаниях на влажном грунте. Скорость измерялась с заданной точностью, однако при испытаниях на влажном грунте произошло снижение точности при измерении дальности", - отметили в концерне "Вега".Там пояснили, что радиоволны отражаются по-разному от различных поверхностей. И от влажного грунта, который является хорошим проводником электричества, радиоволна отражается с другой энергией, чем от сухой почвы. Характеристики отражающей поверхности необходимо учитывать при постановке экспериментов и проведении испытаний.По условиям посадки на Луну радиоаппаратура межпланетной станции будет работать только с сухим грунтом, так как в условиях практически полного вакуума вода испаряется с лунной поверхности.Как подчеркнули в "Веге", "чтобы устранить возможное влияние характеристик отражающей поверхности в ходе дальнейших наземных испытаний "Луны-25", специалисты концерна теперь программно настроят ДИСД-ЛР на корректную работу со всеми типами грунта".Повторные испытания ДИСД-ЛР запланированы до 22 ноября.
https://ria.ru/20211108/luna-1757992977.html
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космос - риа наука, российская электроника, луна
17:15 13.11.2021
 
Неисправностей в высотомере станции "Луна-25" не выявили

Технических неисправностей в высотомере станции "Луна-25" не выявили

© Госкорпорация "Роскосмос"Станция "Луна-25"
Станция Луна-25
© Госкорпорация "Роскосмос"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Технические неисправности в приборе межпланетной станции "Луна-25", который отвечает за измерение высоты и скорости, отсутствуют, однако он не был настроен для посадки на влажный грунт, поскольку должен работать только с сухим грунтом, как на Луне, сообщили РИА Новости в компании-разработчике прибора концерне "Вега" (входит в "Росэлектронику").
"Аппаратная часть прибора работает штатно. В ходе очередного этапа испытаний прибора ДИСД-ЛР, предназначенного для станции "Луна-25", показатели вышли за пределы плановых значений при испытаниях на влажном грунте. Скорость измерялась с заданной точностью, однако при испытаниях на влажном грунте произошло снижение точности при измерении дальности", - отметили в концерне "Вега".
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Там пояснили, что радиоволны отражаются по-разному от различных поверхностей. И от влажного грунта, который является хорошим проводником электричества, радиоволна отражается с другой энергией, чем от сухой почвы. Характеристики отражающей поверхности необходимо учитывать при постановке экспериментов и проведении испытаний.
По условиям посадки на Луну радиоаппаратура межпланетной станции будет работать только с сухим грунтом, так как в условиях практически полного вакуума вода испаряется с лунной поверхности.
Как подчеркнули в "Веге", "чтобы устранить возможное влияние характеристик отражающей поверхности в ходе дальнейших наземных испытаний "Луны-25", специалисты концерна теперь программно настроят ДИСД-ЛР на корректную работу со всеми типами грунта".
Повторные испытания ДИСД-ЛР запланированы до 22 ноября.
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