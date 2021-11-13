https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758892628.html
В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021
В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписаны 33 802 человека после COVID-19, за все время - 7 754 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:33
2021-11-13T11:33
2021-11-13T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России за сутки выписаны 33 802 человека после COVID-19, за все время - 7 754 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 33 802 человека ... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 7 754 764" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6597 человек, Санкт-Петербурге - 3882, Подмосковье - 1866.
https://ria.ru/20211113/preparat-1758874234.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19, за все время — 7 754 764 человек