https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758892628.html

В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19

В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021

В России за сутки выписали 33 802 переболевшего COVID-19

В России за сутки выписаны 33 802 человека после COVID-19, за все время - 7 754 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:33

2021-11-13T11:33

2021-11-13T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России за сутки выписаны 33 802 человека после COVID-19, за все время - 7 754 764, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 33 802 человека ... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 7 754 764" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6597 человек, Санкт-Петербурге - 3882, Подмосковье - 1866.

https://ria.ru/20211113/preparat-1758874234.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии