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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758892451.html
В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19
В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021
В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19
Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:33
2021-11-13T14:26
распространение коронавируса
краснодарский край
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии."За последние сутки подтверждена 1241 смерть. &lt;...&gt; За весь период по России умерли 254 167 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге — 70, Краснодарском крае — 50.Прежний наивысший показатель по количеству летальных исходов — 1239 — фиксировали 10 ноября.Всего в стране выявлено 39 256 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из медучреждений выписали 33 802 пациента.За все время инфицирован 9 031 851 человек, выздоровели более 7,7 миллиона.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 251,2 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211113/gintsburg-1758882036.html
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краснодарский край, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 13.11.2021 (обновлено: 14:26 13.11.2021)
 
В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19

В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии.
"За последние сутки подтверждена 1241 смерть. <...> За весь период по России умерли 254 167 человек", — говорится в сообщении.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
09:36В России
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В частности, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге — 70, Краснодарском крае — 50.
Прежний наивысший показатель по количеству летальных исходов — 1239 — фиксировали 10 ноября.
Всего в стране выявлено 39 256 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из медучреждений выписали 33 802 пациента.
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19 августа, 12:25
За все время инфицирован 9 031 851 человек, выздоровели более 7,7 миллиона.
Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 251,2 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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Распространение коронавирусаКраснодарский крайМоскваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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