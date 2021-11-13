https://ria.ru/20211113/koronavirus-1758892451.html

В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19

В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19 - РИА Новости, 13.11.2021

В России обновился суточный максимум смертности от COVID-19

Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:33

2021-11-13T11:33

2021-11-13T14:26

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии."За последние сутки подтверждена 1241 смерть. <...> За весь период по России умерли 254 167 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге — 70, Краснодарском крае — 50.Прежний наивысший показатель по количеству летальных исходов — 1239 — фиксировали 10 ноября.Всего в стране выявлено 39 256 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из медучреждений выписали 33 802 пациента.За все время инфицирован 9 031 851 человек, выздоровели более 7,7 миллиона.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 251,2 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/gintsburg-1758882036.html

https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html

краснодарский край

москва

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