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Участники СОР26 согласовали текст итогового заявления
Участники СОР26 согласовали текст итогового заявления - РИА Новости, 13.11.2021
Участники СОР26 согласовали текст итогового заявления
Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления, сообщил председатель конференции Алок Шарма на пленарном... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T23:58
2021-11-13T23:58
оон
глазго (город)
климат
алок шарма
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ГЛАЗГО, 13 ноя - РИА Новости. Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления, сообщил председатель конференции Алок Шарма на пленарном заседании.По его словам, предложенный проект решения принимается с ранее внесенными устными поправками, а письменная версия будет опубликована в ближайшее время."Здесь возражений нет, решение принято", - сказал Шарма.Кроме того, он сообщил, что на СОР26 приняты правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая касается механизмов торговли результатами сокращений выбросов, реализации климатических проектов и так называемых нерыночных подходов.Ранее Шарма отметил, что переговоры были далеко не простыми.Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную глобальную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.При этом указывалось, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно в середине века, а также значительное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211109/cop26-1758311999.html
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оон, глазго (город), климат, алок шарма
23:58 13.11.2021
 
Участники СОР26 согласовали текст итогового заявления

Участники 26-ой Конференции ООН об изменении климата согласовали текст итогового заявления

© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Scott Heppell
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ГЛАЗГО, 13 ноя - РИА Новости. Участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления, сообщил председатель конференции Алок Шарма на пленарном заседании.
По его словам, предложенный проект решения принимается с ранее внесенными устными поправками, а письменная версия будет опубликована в ближайшее время.
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"Здесь возражений нет, решение принято", - сказал Шарма.
Кроме того, он сообщил, что на СОР26 приняты правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая касается механизмов торговли результатами сокращений выбросов, реализации климатических проектов и так называемых нерыночных подходов.
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Ранее Шарма отметил, что переговоры были далеко не простыми.
Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную глобальную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.
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При этом указывалось, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно в середине века, а также значительное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.
Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
 
ООНГлазго (город)КлиматАлок Шарма
 
 
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