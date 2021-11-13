Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/kitay-1758801629.html
Символ бесконечного кошмара: Китай побеждает Америку боевыми принцессами
Символ бесконечного кошмара: Китай побеждает Америку боевыми принцессами - РИА Новости, 13.11.2021
Символ бесконечного кошмара: Китай побеждает Америку боевыми принцессами
Из мелких новостей китайского бизнеса: имя очередной "принцессы Huawei" теперь стало зарегистрированной торговой маркой. Зовут принцессу Яо Сывэй, ее... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:00
2021-11-13T08:08
в мире
авторы
технологии
сша
япония
малайзия
китай
huawei technologies
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758813954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2f4aea94453ff5d72c21aac540a9ba5.jpg
Из мелких новостей китайского бизнеса: имя очередной "принцессы Huawei" теперь стало зарегистрированной торговой маркой. Зовут принцессу Яо Сывэй, ее европейские имена — Анна и Аннабель, вот это и зарегистрировано. Это еще одна дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя, а другая известная принцесса, Мэн Ваньчжоу, которую пытались экстрадировать в США из Канады, отдыхает в родной стране и тоже чувствует себя хорошо.То есть эта высокотехнологичная корпорация вместе с ее владельцами сейчас для Китая — национальный символ успеха, хайтекового гламура и глобального превосходства. А вот для главного конкурента Поднебесной, США, та же корпорация — символ нескончаемого кошмара. И из Америки по этому поводу постоянно доносится злобное рычание, хотя иногда и пессимистичный стон.Перед нами две публикации на эту тему, два автора — свирепая женщина (публикуется в National Interest) и мрачный мужчина (Foreign Affairs). Подходят к вопросу они по-разному.Женщина, Дайана Фрэнсис, говорит: корпорация, о которой речь, — это оружие Пекина, уже две трети стран покупают ее оборудование для сетей 5G, которые становятся "позвоночником" для функционирования завтрашнего мира, наполненного триллионами систем и механизмов. Это угроза для всех демократий. Это не бизнес, а война, потому что Huawei действует с помощью воровства технологий и при мощной поддержке китайского правительства.Возникает вопрос, что делать. Дайана говорит, что недостаточно начавшихся еще в 2017 году санкций Вашингтона против корпорации, всех этих запретов на продажу ее продукции на территории Штатов, а потом и давления на союзников, чтобы заставить их сделать то же. Недостаточно и не пускать в Китай любые американские товары и технологии, которые могут быть задействованы местными инновационными предприятиями.Этого мало, потому что следует организовать глобальную интервенцию — коалицию технологически продвинутых стран во главе с США, и она смогла бы создать "открытую, прозрачную" операционную систему 5G для всего мира, которая убрала бы с рынка китайского конкурента.И, говорит она, это уже происходит — идут консультации в рамках старых альянсов (например, разведывательный "Пять глаз" — США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия) и Quad, куда входят также Япония и Индия. Но подключаются и союзники по Евросоюзу, "Семерке" и прочим структурам.Теперь посмотрим, как подходит к делу Джонатан Хилман, один из тех людей, кто пытается в разных исследовательских центрах разобраться, как вернуть американское влияние в Азии. Он, конечно, начинает разговор с традиционной пятиминутки ненависти в адрес Huawei (это обязательно), но дальше говорит: все наши санкции не работают, корпорация отлично себя чувствует, развивая бизнес в странах-гигантах типа Бразилии, Индонезии или Нигерии.И дальше — главная его идея: плохо работаем, надо учиться у китайцев, у этой корпорации и других. Посмотрите, как они действуют в развивающихся странах, которые и правда (в отличие от Запада) развиваются, и телекоммуникационный бизнес там по обороту вдвое превышает тот, что в "уже развитых". И это притом что половина человечества еще живет без интернета — так ведь кто-то его там в ближайшее время организует. В общем, китайцы с их тактикой работать на рынках с низкими доходами, но быстрым развитием просто оказались умнее. Да ведь они до 2017 года отлично работали и в самих США — но в глубинке, а местный хайтек проигрывал им конкуренцию.Здесь у нас предельно интересная дискуссия, она касается будущего не только инновационного, а любого бизнеса на планете в обозримый период. По каким принципам он будет развиваться? Нетрудно заметить, что главное обвинение против китайцев в том, что у них государство помогает глобальному продвижению своих компаний.Но это не китайское изобретение. Оно скорее японское и южнокорейское, именно так — при поддержке властей, включая дешевое финансирование, — начиналось в 1960-е годы экономическое чудо в этих странах. Потом ровно ту же стратегию применила новая волна азиатских тигров типа Сингапура или Малайзии. И далее везде. Так что можно забыть про унылые обвинения в адрес Пекина в том, что он продвигает по всему миру инновационный авторитаризм: здесь речь всего лишь об удачном сочетании рыночных механизмов с господдержкой, которые могут работать при любой политической системе.Стандартные обвинения всех и всяких китайцев в воровстве технологий тоже не вызывают уважения. Считается, например, что все та же Huawei удачно использовала некие инновации канадской Nortel. Хорошо, но что же мешало самим канадцам или их замечательным южным соседям применить эти свои разработки так, как это сделали китайцы, — демократия и "свободный рынок" помешали?Давайте не будем углубляться в дискуссии о том, насколько свободны от государства какие угодно корпорации США или их союзников — это старая история. Но сейчас развивается новая, когда уже на Западе предлагается особая модель государственно-частного партнерства как минимум в сфере самых передовых технологий. И одни мыслители считают правильным создать фактически военно-шпионскую закрытую систему, технологии эти разрабатывающую и продвигающую, а значит, эти надсмотрщики будут контролировать и их применение. То есть делать надо ровно то же, в чем обвиняют китайцев (говоря, что они будут держать руку на рубильнике систем завтрашнего дня). Другие мыслители говорят, по сути, то же: надо заимствовать китайскую модель, в данном случае модель освоения рынков. И делать то же, что делают конкуренты, потому что то, как мы работаем, не работает.То есть поражение Запада по части создания и продвижения технологий нового поколения — очевидный факт, и этот факт был бы даже скучным, если бы не потоки яростного или тоскливого красноречия проигравших, оживляющие картину.
https://ria.ru/20210927/zalozhnitsa-1751882968.html
https://ria.ru/20200817/1575896892.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/bayden-1758690294.html
https://ria.ru/20211029/tekhnologii-1756808696.html
https://ria.ru/20181213/1547896902.html
сша
япония
малайзия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758813954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_809a078f1c64ef6b65f2f030d88dca64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, авторы, технологии, сша, япония, малайзия, китай, huawei technologies, евросоюз
08:00 13.11.2021 (обновлено: 08:08 13.11.2021)
 

Символ бесконечного кошмара: Китай побеждает Америку боевыми принцессами

© AP Photo / Ng Han GuanЛюди проходят мимо магазина Huawei в Пекине
Люди проходят мимо магазина Huawei в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Из мелких новостей китайского бизнеса: имя очередной "принцессы Huawei" теперь стало зарегистрированной торговой маркой. Зовут принцессу Яо Сывэй, ее европейские имена — Анна и Аннабель, вот это и зарегистрировано. Это еще одна дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя, а другая известная принцесса, Мэн Ваньчжоу, которую пытались экстрадировать в США из Канады, отдыхает в родной стране и тоже чувствует себя хорошо.
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу после заседания суда в Ванкувере, Канада - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 08:00
Китай освободил VIP-заложницу из американского плена
То есть эта высокотехнологичная корпорация вместе с ее владельцами сейчас для Китая — национальный символ успеха, хайтекового гламура и глобального превосходства. А вот для главного конкурента Поднебесной, США, та же корпорация — символ нескончаемого кошмара. И из Америки по этому поводу постоянно доносится злобное рычание, хотя иногда и пессимистичный стон.
Перед нами две публикации на эту тему, два автора — свирепая женщина (публикуется в National Interest) и мрачный мужчина (Foreign Affairs). Подходят к вопросу они по-разному.
© AFP 2021 / CCTV Исполнительный директор Huawei Мэн Ваньчжоу в аэропорту
Исполнительный директор Huawei Мэн Ваньчжоу в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / CCTV
Исполнительный директор Huawei Мэн Ваньчжоу в аэропорту
Женщина, Дайана Фрэнсис, говорит: корпорация, о которой речь, — это оружие Пекина, уже две трети стран покупают ее оборудование для сетей 5G, которые становятся "позвоночником" для функционирования завтрашнего мира, наполненного триллионами систем и механизмов. Это угроза для всех демократий. Это не бизнес, а война, потому что Huawei действует с помощью воровства технологий и при мощной поддержке китайского правительства.
Возникает вопрос, что делать. Дайана говорит, что недостаточно начавшихся еще в 2017 году санкций Вашингтона против корпорации, всех этих запретов на продажу ее продукции на территории Штатов, а потом и давления на союзников, чтобы заставить их сделать то же. Недостаточно и не пускать в Китай любые американские товары и технологии, которые могут быть задействованы местными инновационными предприятиями.
Этого мало, потому что следует организовать глобальную интервенцию — коалицию технологически продвинутых стран во главе с США, и она смогла бы создать "открытую, прозрачную" операционную систему 5G для всего мира, которая убрала бы с рынка китайского конкурента.
Логотип Huawei и 5G - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа 2020, 15:37
США расширили санкции против Huawei
И, говорит она, это уже происходит — идут консультации в рамках старых альянсов (например, разведывательный "Пять глаз" — США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия) и Quad, куда входят также Япония и Индия. Но подключаются и союзники по Евросоюзу, "Семерке" и прочим структурам.
Теперь посмотрим, как подходит к делу Джонатан Хилман, один из тех людей, кто пытается в разных исследовательских центрах разобраться, как вернуть американское влияние в Азии. Он, конечно, начинает разговор с традиционной пятиминутки ненависти в адрес Huawei (это обязательно), но дальше говорит: все наши санкции не работают, корпорация отлично себя чувствует, развивая бизнес в странах-гигантах типа Бразилии, Индонезии или Нигерии.
Покупатель в фирменном магазине Huawei - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 09:16В мире
Байден запретил использовать в США продукцию Huawei и ZTE
И дальше — главная его идея: плохо работаем, надо учиться у китайцев, у этой корпорации и других. Посмотрите, как они действуют в развивающихся странах, которые и правда (в отличие от Запада) развиваются, и телекоммуникационный бизнес там по обороту вдвое превышает тот, что в "уже развитых". И это притом что половина человечества еще живет без интернета — так ведь кто-то его там в ближайшее время организует. В общем, китайцы с их тактикой работать на рынках с низкими доходами, но быстрым развитием просто оказались умнее. Да ведь они до 2017 года отлично работали и в самих США — но в глубинке, а местный хайтек проигрывал им конкуренцию.
Здесь у нас предельно интересная дискуссия, она касается будущего не только инновационного, а любого бизнеса на планете в обозримый период. По каким принципам он будет развиваться? Нетрудно заметить, что главное обвинение против китайцев в том, что у них государство помогает глобальному продвижению своих компаний.
Президент Huawei в Евразии Дэниел Чжоу - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 11:18
Дэниел Чжоу: Huawei намерен создавать высокие технологии вместе с Россией
Но это не китайское изобретение. Оно скорее японское и южнокорейское, именно так — при поддержке властей, включая дешевое финансирование, — начиналось в 1960-е годы экономическое чудо в этих странах. Потом ровно ту же стратегию применила новая волна азиатских тигров типа Сингапура или Малайзии. И далее везде. Так что можно забыть про унылые обвинения в адрес Пекина в том, что он продвигает по всему миру инновационный авторитаризм: здесь речь всего лишь об удачном сочетании рыночных механизмов с господдержкой, которые могут работать при любой политической системе.
Стандартные обвинения всех и всяких китайцев в воровстве технологий тоже не вызывают уважения. Считается, например, что все та же Huawei удачно использовала некие инновации канадской Nortel. Хорошо, но что же мешало самим канадцам или их замечательным южным соседям применить эти свои разработки так, как это сделали китайцы, — демократия и "свободный рынок" помешали?
Стенд компании Huawei на выставке - РИА Новости, 1920, 13.12.2018
13 декабря 2018, 08:00
Арест финдиректора Huawei: Китаю мстят за утрату технологического лидерства
Давайте не будем углубляться в дискуссии о том, насколько свободны от государства какие угодно корпорации США или их союзников — это старая история. Но сейчас развивается новая, когда уже на Западе предлагается особая модель государственно-частного партнерства как минимум в сфере самых передовых технологий. И одни мыслители считают правильным создать фактически военно-шпионскую закрытую систему, технологии эти разрабатывающую и продвигающую, а значит, эти надсмотрщики будут контролировать и их применение. То есть делать надо ровно то же, в чем обвиняют китайцев (говоря, что они будут держать руку на рубильнике систем завтрашнего дня). Другие мыслители говорят, по сути, то же: надо заимствовать китайскую модель, в данном случае модель освоения рынков. И делать то же, что делают конкуренты, потому что то, как мы работаем, не работает.
То есть поражение Запада по части создания и продвижения технологий нового поколения — очевидный факт, и этот факт был бы даже скучным, если бы не потоки яростного или тоскливого красноречия проигравших, оживляющие картину.
 
В миреАвторыТехнологииСШАЯпонияМалайзияКитайHuawei TechnologiesЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей