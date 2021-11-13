19:31 13.11.2021 (обновлено: 22:05 13.11.2021)
В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной
Автор 19Fortyfive Дэвис предупредил о ядерной катастрофе в случае войны России и Украины
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, какой будет реакция США в случае войны между Москвой и Киевом.
"Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику — ответ будет нет", — пишет автор.
При худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическому обмену ядерными ударами между великими державами, убежден журналист. По его мнению, Америка заинтересована в существовании "свободных, демократичных и суверенных" государств в мире, однако предпочтений Вашингтона недостаточно, чтобы выстраивать внешнюю политику.
"Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <…> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии", — подчеркнул обозреватель.
Он посоветовал Соединенным Штатам делать все, чтобы избежать ненужной войны с Россией и сохранить мир в Европе. Журналист напомнил, что Москва рассматривает экспансию Североатлантического альянса к своим границам как экзистенциальную угрозу.