https://ria.ru/20211113/katastrofa-1758941987.html

В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной

В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной - РИА Новости, 13.11.2021

В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной

Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, какой будет реакция США в случае войны между Москвой и Киевом. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T19:31

2021-11-13T19:31

2021-11-13T22:05

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евросоюз

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, какой будет реакция США в случае войны между Москвой и Киевом.Как считает колумнист, решения, основанные на эмоциях и гордыне, значительно увеличат вероятность большой войны. Прежде чем обмен резкими заявлениями перерастет в реальную стрельбу на поле боя, США, Евросоюз и Россия должны попытаться снизить напряженность и охладить риторику, отметил Дэвис.При худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическому обмену ядерными ударами между великими державами, убежден журналист. По его мнению, Америка заинтересована в существовании "свободных, демократичных и суверенных" государств в мире, однако предпочтений Вашингтона недостаточно, чтобы выстраивать внешнюю политику."Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <…> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии", — подчеркнул обозреватель.Он посоветовал Соединенным Штатам делать все, чтобы избежать ненужной войны с Россией и сохранить мир в Европе. Журналист напомнил, что Москва рассматривает экспансию Североатлантического альянса к своим границам как экзистенциальную угрозу.

https://ria.ru/20211113/regiony-1758923236.html

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политика, украина, сша, евросоюз, нато, россия