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В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной
В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной - РИА Новости, 13.11.2021
В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной
Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, какой будет реакция США в случае войны между Москвой и Киевом. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T19:31
2021-11-13T22:05
политика
украина
сша
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, какой будет реакция США в случае войны между Москвой и Киевом.Как считает колумнист, решения, основанные на эмоциях и гордыне, значительно увеличат вероятность большой войны. Прежде чем обмен резкими заявлениями перерастет в реальную стрельбу на поле боя, США, Евросоюз и Россия должны попытаться снизить напряженность и охладить риторику, отметил Дэвис.При худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическому обмену ядерными ударами между великими державами, убежден журналист. По его мнению, Америка заинтересована в существовании "свободных, демократичных и суверенных" государств в мире, однако предпочтений Вашингтона недостаточно, чтобы выстраивать внешнюю политику."Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. &lt;…&gt; Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии", — подчеркнул обозреватель.Он посоветовал Соединенным Штатам делать все, чтобы избежать ненужной войны с Россией и сохранить мир в Европе. Журналист напомнил, что Москва рассматривает экспансию Североатлантического альянса к своим границам как экзистенциальную угрозу.
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политика, украина, сша, евросоюз, нато, россия
19:31 13.11.2021 (обновлено: 22:05 13.11.2021)
 
В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной

Автор 19Fortyfive Дэвис предупредил о ядерной катастрофе в случае войны России и Украины

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис рассказал, какой будет реакция США в случае войны между Москвой и Киевом.
"Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику — ответ будет нет", — пишет автор.
Как считает колумнист, решения, основанные на эмоциях и гордыне, значительно увеличат вероятность большой войны. Прежде чем обмен резкими заявлениями перерастет в реальную стрельбу на поле боя, США, Евросоюз и Россия должны попытаться снизить напряженность и охладить риторику, отметил Дэвис.
При худшем сценарии ситуация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическому обмену ядерными ударами между великими державами, убежден журналист. По его мнению, Америка заинтересована в существовании "свободных, демократичных и суверенных" государств в мире, однако предпочтений Вашингтона недостаточно, чтобы выстраивать внешнюю политику.
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"Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <…> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии", — подчеркнул обозреватель.
Он посоветовал Соединенным Штатам делать все, чтобы избежать ненужной войны с Россией и сохранить мир в Европе. Журналист напомнил, что Москва рассматривает экспансию Североатлантического альянса к своим границам как экзистенциальную угрозу.
 
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