https://ria.ru/20211113/iskander-1758912151.html

Минск заинтересован в получении "Искандеров", заявил Лукашенко

Минск заинтересован в получении "Искандеров", заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021

Минск заинтересован в получении "Искандеров", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетные комплексов "Искандер", они нужны на западном и южном... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:56

2021-11-13T14:56

2021-11-13T15:15

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетные комплексов "Искандер", они нужны на западном и южном направлениях."Искандер"… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это - 500 километров дальность пуска, потому что наш (реактивная система залпового огня – ред.) "Полонез" - до 300 километров", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914234.html

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в мире, белоруссия, искандер, безопасность, александр лукашенко, россия