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Минск заинтересован в получении "Искандеров", заявил Лукашенко
Минск заинтересован в получении "Искандеров", заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.11.2021
Минск заинтересован в получении "Искандеров", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетные комплексов "Искандер", они нужны на западном и южном... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:56
2021-11-13T15:15
в мире
белоруссия
искандер
безопасность
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетные комплексов "Искандер", они нужны на западном и южном направлениях."Искандер"… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это - 500 километров дальность пуска, потому что наш (реактивная система залпового огня – ред.) "Полонез" - до 300 километров", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914234.html
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в мире, белоруссия, искандер, безопасность, александр лукашенко, россия
14:56 13.11.2021 (обновлено: 15:15 13.11.2021)
 
Минск заинтересован в получении "Искандеров", заявил Лукашенко

Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в получении "Искандеров"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетные комплексов "Искандер", они нужны на западном и южном направлениях.
"Искандер"… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это - 500 километров дальность пуска, потому что наш (реактивная система залпового огня – ред.) "Полонез" - до 300 километров", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
15:09
Лукашенко рассказал о гибридной атаке против Минска
 
В миреБелоруссияИскандерБезопасностьАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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