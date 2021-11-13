https://ria.ru/20211113/intel-1758874102.html
США отвергли план Intel по расширению производства в Китае, сообщили СМИ
США отвергли план Intel по расширению производства в Китае, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2021
США отвергли план Intel по расширению производства в Китае, сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена отвергла план американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T06:23
2021-11-13T06:23
2021-11-13T06:23
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отвергла план американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по расширению производства в Китае, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.По информации источников, этот план был отвергнут по соображениям безопасности. Таким образом, идея, предложенная для решения проблемы нехватки микросхем в США, осталась нереализованной.Источники отметили, что Intel предложил использовать завод в китайском городе Чэнду для производства кремниевых пластин. Производство, как подчеркивает агентство, могло быть запущено к концу 2022 года, что могло облегчить кризис мировых поставок.Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Штат компании составляет около 110 тысяч человек.
https://ria.ru/20211026/kitay-1756203603.html
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в мире, технологии, сша, китай, джо байден
США отвергли план Intel по расширению производства в Китае, сообщили СМИ
Блумберг: администрация Байдена отвергла план Intel по расширению производства в Китае