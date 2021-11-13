https://ria.ru/20211113/integratsiya-1758916232.html

Лукашенко призвал актуализировать законодательство России и Белоруссии

Лукашенко призвал актуализировать законодательство России и Белоруссии - РИА Новости, 13.11.2021

Лукашенко призвал актуализировать законодательство России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:24

2021-11-13T15:24

2021-11-13T15:24

союзное государство

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции."Сейчас в развитие каждой из 28 программ нам надо изменить законодательство в России, в Беларуси или создать новое, чтобы махину эту раскрутить. Мы больше трех лет работали над ними. В Сочи с Путиным зимой приняли решение и начали потихоньку идти этим путем", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758912530.html

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белоруссия, александр лукашенко, россия