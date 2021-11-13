https://ria.ru/20211113/ikra-1758864825.html

Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол

Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол - РИА Новости, 13.11.2021

Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол

Как правильно выбирать икру и стоит ли ожидать подорожания популярного у россиян деликатеса ближе к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik президент... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T02:08

2021-11-13T02:08

2021-11-13T02:08

общество

россия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Как правильно выбирать икру и стоит ли ожидать подорожания популярного у россиян деликатеса ближе к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза осетроводов Александр Новиков.Заранее запасаться икрой, как черной, так и красной, к Новому году нет необходимости, потому что подорожания этого продукта не будет, уверен специалист.Нет причин ожидать и роста стоимости черной икры, добавил он."Цена на черную икру уже достаточно много лет не поднималась и не поднимается, потому что это не зависит от вылова. Вся икра сегодня производится в аквакультуре, и объемы ее в общем-то стабильны и удовлетворяют рынок", – отметил президент Союза осетроводов.Если вы все же решили запастись впрок, лучше выбирать замороженный на месте производства продукт, посоветовал эксперт. А вот пытаться самостоятельно заморозить купленную икру в домашнем холодильнике не стоит, считает он: качество будет заметно хуже."Замороженная икра, которая предлагается в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество. Это натуральная продукция, она не содержит консервантов, только соль, и может храниться у вас 3-5 месяцев в морозилке. Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления – Камчатка, Сахалин, Приморье, а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках", – добавил Александр Новиков в интервью радио Sputnik.Эксперт категорически не рекомендовал приобретать икру у частных лиц. По его словам, 90% продукта, который реализуется таким способом, добыто сомнительным способом и затем обработано в кустарных условиях. Для заготовки такой икры часто используются запрещенные токсичные консерванты. Также в этом продукте могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку.

https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html

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общество, россия