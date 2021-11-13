Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/ikra-1758864825.html
Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол - РИА Новости, 13.11.2021
Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
Как правильно выбирать икру и стоит ли ожидать подорожания популярного у россиян деликатеса ближе к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik президент... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T02:08
2021-11-13T02:08
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740737334_0:1669:2048:2821_1920x0_80_0_0_0266748adb687b9ae0889d24c5fa6116.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Как правильно выбирать икру и стоит ли ожидать подорожания популярного у россиян деликатеса ближе к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза осетроводов Александр Новиков.Заранее запасаться икрой, как черной, так и красной, к Новому году нет необходимости, потому что подорожания этого продукта не будет, уверен специалист.Нет причин ожидать и роста стоимости черной икры, добавил он."Цена на черную икру уже достаточно много лет не поднималась и не поднимается, потому что это не зависит от вылова. Вся икра сегодня производится в аквакультуре, и объемы ее в общем-то стабильны и удовлетворяют рынок", – отметил президент Союза осетроводов.Если вы все же решили запастись впрок, лучше выбирать замороженный на месте производства продукт, посоветовал эксперт. А вот пытаться самостоятельно заморозить купленную икру в домашнем холодильнике не стоит, считает он: качество будет заметно хуже."Замороженная икра, которая предлагается в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество. Это натуральная продукция, она не содержит консервантов, только соль, и может храниться у вас 3-5 месяцев в морозилке. Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления – Камчатка, Сахалин, Приморье, а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках", – добавил Александр Новиков в интервью радио Sputnik.Эксперт категорически не рекомендовал приобретать икру у частных лиц. По его словам, 90% продукта, который реализуется таким способом, добыто сомнительным способом и затем обработано в кустарных условиях. Для заготовки такой икры часто используются запрещенные токсичные консерванты. Также в этом продукте могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку.
https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html
https://ria.ru/20210806/tseny-1744758654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740737334_0:1285:2048:2821_1920x0_80_0_0_e00cbb7cf5679809e66693bfc66e9037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
02:08 13.11.2021
 

Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИкра
Икра - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Как правильно выбирать икру и стоит ли ожидать подорожания популярного у россиян деликатеса ближе к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза осетроводов Александр Новиков.
Заранее запасаться икрой, как черной, так и красной, к Новому году нет необходимости, потому что подорожания этого продукта не будет, уверен специалист.
"Начнем с красной икры: путина была хорошая, выловлено было много рыбы, поэтому объем производства красной икры по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. В прошлом году был определенный дефицит, на сегодняшний день подорожания не предвидится, как и к Новому году. Сейчас икра не дороже, чем была в прошлом году, а в некоторых сетях, розничных магазинах даже дешевле", – пояснил Александр Новиков.
Нет причин ожидать и роста стоимости черной икры, добавил он.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 01:16
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
"Цена на черную икру уже достаточно много лет не поднималась и не поднимается, потому что это не зависит от вылова. Вся икра сегодня производится в аквакультуре, и объемы ее в общем-то стабильны и удовлетворяют рынок", – отметил президент Союза осетроводов.
Если вы все же решили запастись впрок, лучше выбирать замороженный на месте производства продукт, посоветовал эксперт. А вот пытаться самостоятельно заморозить купленную икру в домашнем холодильнике не стоит, считает он: качество будет заметно хуже.
"Замороженная икра, которая предлагается в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество. Это натуральная продукция, она не содержит консервантов, только соль, и может храниться у вас 3-5 месяцев в морозилке. Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления – Камчатка, Сахалин, Приморье, а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках", – добавил Александр Новиков в интервью радио Sputnik.
Эксперт категорически не рекомендовал приобретать икру у частных лиц. По его словам, 90% продукта, который реализуется таким способом, добыто сомнительным способом и затем обработано в кустарных условиях. Для заготовки такой икры часто используются запрещенные токсичные консерванты. Также в этом продукте могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку.
Красная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 19:15
В России выросли цены на рыбу и красную икру
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс