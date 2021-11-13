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Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма

Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма - РИА Новости, 13.11.2021

Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма

Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:58

2021-11-13T10:58

2021-11-13T13:22

белоруссия

польша

владимир путин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, европейские партнеры постоянно напоминают, что гуманитарные вопросы должны быть "во главе угла".Путин напомнил, что в лагере находятся беременные женщины и дети."Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью", — добавил президент.Он отметил, что многие из беженцев — "достаточно обеспеченные" люди, но и у них заканчиваются средства.Российский лидер уверен, что цепочки по переправке мигрантов в ЕС организуют те, кто уже в Европе."Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают", — сказал Путин.Миграционный кризис на границе Польши и БелоруссииНа этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".

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"Это не очень вяжется с идеями гуманизма" – Путин об отношении к мигрантам на польской границе Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, европейские партнеры постоянно напоминают, что гуманитарные вопросы должны быть "во главе угла". 2021-11-13T10:58 true PT0M40S

Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения 2021-11-13T10:58 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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