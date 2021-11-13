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Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма
Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма - РИА Новости, 13.11.2021
Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма
Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:58
2021-11-13T13:22
белоруссия
польша
владимир путин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, европейские партнеры постоянно напоминают, что гуманитарные вопросы должны быть "во главе угла".Путин напомнил, что в лагере находятся беременные женщины и дети."Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью", — добавил президент.Он отметил, что многие из беженцев — "достаточно обеспеченные" люди, но и у них заканчиваются средства.Российский лидер уверен, что цепочки по переправке мигрантов в ЕС организуют те, кто уже в Европе."Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают", — сказал Путин.Миграционный кризис на границе Польши и БелоруссииНа этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
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"Это не очень вяжется с идеями гуманизма" – Путин об отношении к мигрантам на польской границе
Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, европейские партнеры постоянно напоминают, что гуманитарные вопросы должны быть "во главе угла".
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Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
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белоруссия, польша, владимир путин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин.
2021-11-13T10:58
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10:58 13.11.2021 (обновлено: 13:22 13.11.2021)
 
Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма

Путин назвал отношение к мигрантам на границе Польши противоречащим ценностям гуманизма

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, европейские партнеры постоянно напоминают, что гуманитарные вопросы должны быть "во главе угла".

"Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, <...> как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", — сказал глава государства в интервью "России 24".

Путин напомнил, что в лагере находятся беременные женщины и дети.
"Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью", — добавил президент.
Он отметил, что многие из беженцев — "достаточно обеспеченные" люди, но и у них заканчиваются средства.
Российский лидер уверен, что цепочки по переправке мигрантов в ЕС организуют те, кто уже в Европе.
"Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают", — сказал Путин.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
 
БелоруссияПольшаВладимир ПутинСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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