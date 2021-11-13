https://ria.ru/20211113/granitsa-1758887500.html
Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии у границы с Белоруссией
Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии у границы с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2021
Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии у границы с Белоруссией
Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская полиция в Twitter. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:50
2021-11-13T10:50
2021-11-13T10:50
в мире
сирия
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская полиция в Twitter."Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности", - говорится в сообщении."Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти", - уточнила полиция.С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Белоруссией уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии у границы с Белоруссией
Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии в лесах у границы с Белоруссией
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости.
Тело сирийца обнаружили в Польше
вблизи границы с Белоруссией
, сообщает польская полиция в Twitter
.
"Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности", - говорится в сообщении.
"Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти", - уточнила полиция.
С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Белоруссией уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.