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Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии у границы с Белоруссией

Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии у границы с Белоруссией - РИА Новости, 13.11.2021

Польская полиция обнаружила тело гражданина Сирии у границы с Белоруссией

Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская полиция в Twitter. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:50

2021-11-13T10:50

2021-11-13T10:50

в мире

сирия

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией, сообщает польская полиция в Twitter."Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности", - говорится в сообщении."Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти", - уточнила полиция.С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Белоруссией уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211112/bezhentsy-1758718065.html

сирия

белоруссия

польша

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в мире, сирия, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии