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Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID
Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID - РИА Новости, 13.11.2021
Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID
Президент бундестага ФРГ Бербель Бас призвала граждан отказаться от масштабного празднования Рождества и Нового года в свете роста заболеваемости COVID в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:37
2021-11-13T12:37
в мире
германия
хорст зеехофер
мвд фрг
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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Президент бундестага ФРГ Бербель Бас призвала граждан отказаться от масштабного празднования Рождества и Нового года в свете роста заболеваемости COVID в стране, врио главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер также выступил за ужесточение ограничений в Германии в связи с пандемией."Все граждане должны сами решить, хотят ли они принять участие в рождественских вечеринках или карнавале этой зимой", - заявила Бас (СДПГ) медиагруппе Funke в субботу.Бас добавила, что "правило 2G (доступ только для привитых и переболевших) должно быть само собой разумеющимся" на таких мероприятиях, призвав "всех воздержаться от крупных торжеств".Врио министра указал, что процесс формирования нового кабмина ФРГ никак не должен влиять на выработку необходимых мер для борьбы с пандемией. По словам Зеехофера, "с партийно-политической точки зрения, здесь никому ничего не выиграть, но многие могут потерять многое".
https://ria.ru/20211029/ogranicheniya-1756945509.html
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в мире, германия, хорст зеехофер, мвд фрг
12:37 13.11.2021
 
Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID

Власти Германии призвали граждан отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID-19

© Радио Sputnik Светлана ЕреминаБерлин перед Рождеством
Берлин перед Рождеством - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Радио Sputnik Светлана Еремина
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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Президент бундестага ФРГ Бербель Бас призвала граждан отказаться от масштабного празднования Рождества и Нового года в свете роста заболеваемости COVID в стране, врио главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер также выступил за ужесточение ограничений в Германии в связи с пандемией.
"Все граждане должны сами решить, хотят ли они принять участие в рождественских вечеринках или карнавале этой зимой", - заявила Бас (СДПГ) медиагруппе Funke в субботу.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Бас добавила, что "правило 2G (доступ только для привитых и переболевших) должно быть само собой разумеющимся" на таких мероприятиях, призвав "всех воздержаться от крупных торжеств".

"Очень надеюсь, что на следующей неделе будет принято общенациональное регулирование. Мы не должны больше сбивать с толку население", - заявил Зеехофер газете Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Врио министра указал, что процесс формирования нового кабмина ФРГ никак не должен влиять на выработку необходимых мер для борьбы с пандемией. По словам Зеехофера, "с партийно-политической точки зрения, здесь никому ничего не выиграть, но многие могут потерять многое".
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В миреГерманияХорст ЗеехоферМВД ФРГ
 
 
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