https://ria.ru/20211113/germaniya-1758901224.html
Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID
Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID - РИА Новости, 13.11.2021
Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID
Президент бундестага ФРГ Бербель Бас призвала граждан отказаться от масштабного празднования Рождества и Нового года в свете роста заболеваемости COVID в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:37
2021-11-13T12:37
2021-11-13T12:37
в мире
германия
хорст зеехофер
мвд фрг
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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Президент бундестага ФРГ Бербель Бас призвала граждан отказаться от масштабного празднования Рождества и Нового года в свете роста заболеваемости COVID в стране, врио главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер также выступил за ужесточение ограничений в Германии в связи с пандемией."Все граждане должны сами решить, хотят ли они принять участие в рождественских вечеринках или карнавале этой зимой", - заявила Бас (СДПГ) медиагруппе Funke в субботу.Бас добавила, что "правило 2G (доступ только для привитых и переболевших) должно быть само собой разумеющимся" на таких мероприятиях, призвав "всех воздержаться от крупных торжеств".Врио министра указал, что процесс формирования нового кабмина ФРГ никак не должен влиять на выработку необходимых мер для борьбы с пандемией. По словам Зеехофера, "с партийно-политической точки зрения, здесь никому ничего не выиграть, но многие могут потерять многое".
https://ria.ru/20211029/ogranicheniya-1756945509.html
https://ria.ru/20211024/vykhodnye-1756015677.html
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в мире, германия, хорст зеехофер, мвд фрг
Немцев призвали отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID
Власти Германии призвали граждан отказаться от масштабных зимних торжеств из-за COVID-19