https://ria.ru/20211113/germaniya-1758713955.html
В Германии разработали датчики-листья с детекторами дыма
В Германии разработали датчики-листья с детекторами дыма - РИА Новости, 13.11.2021
В Германии разработали датчики-листья с детекторами дыма
В Германии создали листья с детекторами дыма, которые помогают вовремя узнать о возгорании в лесу, сообщает "Европульс". РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T03:32
2021-11-13T03:32
2021-11-13T03:32
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Германии создали листья с детекторами дыма, которые помогают вовремя узнать о возгорании в лесу, сообщает "Европульс".Новые датчики — это разработка немецкого стартапа Dryad. Они питаются от солнечных батарей, по форме напоминают настоящие листья и позволяют своевременно заметить начинающийся пожар. Зафиксировав смесь газов, устройства автоматически передают информацию в лесничества.Датчики закрепят на деревьях на расстоянии трех километров друг от друга. Уточняется, что проект уже получил поддержку ЕС.Обычно для мониторинга пожаров используют камеры на высоких мачтах и спутниковое наблюдение. Однако такая техника может обнаружить только крупные очаги в лесу.
https://ria.ru/20211112/praga-1758535112.html
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технологии, германия, новости - туризм, стартап, туризм
В Германии разработали датчики-листья с детекторами дыма
В Германии создали датчики, которые помогут узнать о лесном пожаре