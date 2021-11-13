https://ria.ru/20211113/gaz-1758894340.html

Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз

Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз - РИА Новости, 13.11.2021

Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз

Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:45

2021-11-13T11:45

2021-11-13T15:34

экономика

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина.По словам президента России, тогда, "условно говоря, вентиль закрутили".Ранее Лукашенко, рассуждая о возможных санкциях ЕС против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, напомнил, что через территорию республики идет магистральный экспортный газопровод "Ямал — Европа", причем, заметил белорусский лидер, объемы транзита по нему в последнее время увеличились.Путин в ответ заявил, что теоретически у Белоруссии есть возможность перекрыть поставки российского газа, но надеется, что власти ей не воспользуются.Брюссель обвиняет Минск в кризисе на границе с Польшей, где образовался лагерь беженцев из более чем двух тысяч человек. Мигранты из разных стран, в основном курды, хотят попасть в Европу, однако польские пограничники не пускают их. Силовики сорвали несколько попыток прорыва, в том числе применяя слезоточивый газ.Лукашенко заявил, что власти республики больше не смогут сдерживать поток людей, потому что на это из-за западных санкций "нет ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211113/krizis-1758889777.html

украина

белоруссия

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"Вентиль закрутили" – Путин вспомнил, как Украина перекрыла транзит газа в ЕС в 2008 году Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина. 2021-11-13T11:45 true PT0M40S

"Вентиль закрутили" – Путин вспомнил, как Украина перекрыла транзит газа в ЕС в 2008 году Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина. 2021-11-13T11:45 true PT0M40S

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экономика, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко