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Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз
Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз - РИА Новости, 13.11.2021
Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз
Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:45
2021-11-13T15:34
экономика
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина.По словам президента России, тогда, "условно говоря, вентиль закрутили".Ранее Лукашенко, рассуждая о возможных санкциях ЕС против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, напомнил, что через территорию республики идет магистральный экспортный газопровод "Ямал — Европа", причем, заметил белорусский лидер, объемы транзита по нему в последнее время увеличились.Путин в ответ заявил, что теоретически у Белоруссии есть возможность перекрыть поставки российского газа, но надеется, что власти ей не воспользуются.Брюссель обвиняет Минск в кризисе на границе с Польшей, где образовался лагерь беженцев из более чем двух тысяч человек. Мигранты из разных стран, в основном курды, хотят попасть в Европу, однако польские пограничники не пускают их. Силовики сорвали несколько попыток прорыва, в том числе применяя слезоточивый газ.Лукашенко заявил, что власти республики больше не смогут сдерживать поток людей, потому что на это из-за западных санкций "нет ни денег, ни сил".
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"Вентиль закрутили" – Путин вспомнил, как Украина перекрыла транзит газа в ЕС в 2008 году
Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина.
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"Вентиль закрутили" – Путин вспомнил, как Украина перекрыла транзит газа в ЕС в 2008 году
Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина.
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экономика, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
11:45 13.11.2021 (обновлено: 15:34 13.11.2021)
 
Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз

Путин: Украина уже перекрывала газ в страны Евросоюза в 2008 году

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина.

"В 2008 году, дай бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе", — сказал он в интервью на канале "Россия 24".

По словам президента России, тогда, "условно говоря, вентиль закрутили".
Ранее Лукашенко, рассуждая о возможных санкциях ЕС против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, напомнил, что через территорию республики идет магистральный экспортный газопровод "Ямал — Европа", причем, заметил белорусский лидер, объемы транзита по нему в последнее время увеличились.
Путин в ответ заявил, что теоретически у Белоруссии есть возможность перекрыть поставки российского газа, но надеется, что власти ей не воспользуются.
Брюссель обвиняет Минск в кризисе на границе с Польшей, где образовался лагерь беженцев из более чем двух тысяч человек. Мигранты из разных стран, в основном курды, хотят попасть в Европу, однако польские пограничники не пускают их. Силовики сорвали несколько попыток прорыва, в том числе применяя слезоточивый газ.
Лукашенко заявил, что власти республики больше не смогут сдерживать поток людей, потому что на это из-за западных санкций "нет ни денег, ни сил".
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