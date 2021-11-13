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Путин предупредил о последствиях перекрытия Минском газа в Евросоюз
Путин предупредил о последствиях перекрытия Минском газа в Евросоюз - РИА Новости, 13.11.2021
Путин предупредил о последствиях перекрытия Минском газа в Евросоюз
Владимир Путин надеется, что Минск не будет перекрывать поставки российского газа в Европу на фоне миграционного кризиса. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:20
2021-11-13T12:26
экономика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин надеется, что Минск не будет перекрывать поставки российского газа в Европу на фоне миграционного кризиса.Путин отметил, что такие действия нанесли бы большой урон европейской энергетике и не поспособствовали развитию отношений России и Белоруссии.Лукашенко ранее посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.На этой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, европейские власти грозят ввести новые санкции. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211111/gaz-1758589453.html
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"Надеюсь, до этого не дойдет" – Путин о вероятности перекрытия Белоруссией транзита газа в Европу
Президент России Владимир Путин сообщил, что впервые слышит о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко по возможности перекрыть газ в Европу, и добавил, что поговорит со своим белорусским коллегой по этому поводу. "Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24". "Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил Путин.
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экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
11:20 13.11.2021 (обновлено: 12:26 13.11.2021)
 
Путин предупредил о последствиях перекрытия Минском газа в Евросоюз

Путин: перекрытие Минском газа в ЕС не способствовало бы развитию отношений с Белоруссией

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин надеется, что Минск не будет перекрывать поставки российского газа в Европу на фоне миграционного кризиса.
"Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Путин отметил, что такие действия нанесли бы большой урон европейской энергетике и не поспособствовали развитию отношений России и Белоруссии.
Лукашенко ранее посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через республику. Он напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 15:30
Белоруссия не должна использовать газ в геополитических целях, заявили в ЕК
На этой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, европейские власти грозят ввести новые санкции. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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ЭкономикаБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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