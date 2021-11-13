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https://ria.ru/20211113/gaz-1758873751.html
Украина нашла способ спастись зимой
На Украине нашли замену российскому газу - РИА Новости, 13.11.2021
Украина нашла способ спастись зимой
Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T06:04
2021-11-13T12:25
в мире
украина
словакия
европа
нафтогаз украины
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.Замминистра пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Он также выступил с утверждением, что украинский "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.При этом он добавил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Киев с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.
https://ria.ru/20211112/katastrofa-1758805694.html
https://ria.ru/20211110/gaz-1758325215.html
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в мире, украина, словакия, европа, нафтогаз украины, россия
06:04 13.11.2021 (обновлено: 12:25 13.11.2021)
 
На Украине нашли замену российскому газу

Замминистра энергетики Украины Немчинов пообещал закупать газ у Словакии при его дефиците

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", — отметил он.

Замминистра пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Он также выступил с утверждением, что украинский "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.
При этом он добавил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.
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К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.
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