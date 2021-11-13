https://ria.ru/20211113/gaz-1758873751.html

Украина нашла способ спастись зимой

На Украине нашли замену российскому газу - РИА Новости, 13.11.2021

Украина нашла способ спастись зимой

Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T06:04

2021-11-13T06:04

2021-11-13T12:25

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.Замминистра пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Он также выступил с утверждением, что украинский "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.При этом он добавил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Киев с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда.

https://ria.ru/20211112/katastrofa-1758805694.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758325215.html

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в мире, украина, словакия, европа, нафтогаз украины, россия