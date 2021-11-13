Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и иранское ядерное досье
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед первым заседанием кабинета министров нового правительства Франции в Елисейском двореце. 18 мая 2017
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на Украине и иранское досье.
"Сегодня вечером я провел переговоры со своим коллегой, чтобы обсудить ситуацию на Украине в контексте нынешней напряженности и иранское досье по мере приближения к возобновлению переговоров с Ираном", - написал Ле Дриан в Twitter.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.