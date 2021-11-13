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Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД - РИА Новости, 13.11.2021
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на Украине и иранское досье. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T22:30
2021-11-13T22:30
в мире
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сша
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джо байден
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на Украине и иранское досье.Ранее замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявлял, что Иран вернется к переговорам в Вене по восстановлению СВПД и отмене американских санкций 29 ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
https://ria.ru/20211108/sdelka-1758022034.html
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в мире, украина, сша, иран, тегеран (город), франция, джо байден, мид франции‎, государственный департамент сша, жан-ив ле дриан, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
22:30 13.11.2021
 
Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД

Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и иранское ядерное досье

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед первым заседанием кабинета министров нового правительства Франции в Елисейском двореце. 18 мая 2017
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед первым заседанием кабинета министров нового правительства Франции в Елисейском двореце. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на Украине и иранское досье.

"Сегодня вечером я провел переговоры со своим коллегой, чтобы обсудить ситуацию на Украине в контексте нынешней напряженности и иранское досье по мере приближения к возобновлению переговоров с Ираном", - написал Ле Дриан в Twitter.

Ранее замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявлял, что Иран вернется к переговорам в Вене по восстановлению СВПД и отмене американских санкций 29 ноября.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
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