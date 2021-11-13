https://ria.ru/20211113/frantsiya-1758953544.html

Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД

Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД - РИА Новости, 13.11.2021

Глава МИД Франции обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине и СВПД

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на Украине и иранское досье. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T22:30

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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на Украине и иранское досье.Ранее замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявлял, что Иран вернется к переговорам в Вене по восстановлению СВПД и отмене американских санкций 29 ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.

https://ria.ru/20211108/sdelka-1758022034.html

https://ria.ru/20211112/peregovory-1758851100.html

украина

сша

иран

тегеран (город)

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