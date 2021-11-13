https://ria.ru/20211113/filippiny-1758908294.html

Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента

Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента - РИА Новости, 13.11.2021

Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента

Президент Филиппин Родриго Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента страны на выборах в мае 2022 года, сообщает новостной портал GMA со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:18

2021-11-13T14:18

2021-11-13T14:18

в мире

филиппины

родриго дутерте

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента страны на выборах в мае 2022 года, сообщает новостной портал GMA со ссылкой на секретаря Управления связей президента с общественностью Мартина Анданара.В октябре Дутерте объявил об уходе из политики, отказавшись баллотироваться на пост вице-президента страны. Согласно конституции, на пост президента Дутерте претендовать уже не может."Президент вернется в понедельник, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента", - заявил журналистам Анданар в здании комиссии по выборам.Комиссия по выборам разрешает замену кандидатов до 15 ноября.В субботу стало известно, что дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара Дутерте-Карпио выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента страны. При этом ранее СМИ отмечали, что в семействе Дутерте было решено, что только один его представитель может стремиться занять государственный пост в будущем году.Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая.

https://ria.ru/20211113/filippiny-1758906449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/1751180450.html

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в мире, филиппины, родриго дутерте