https://ria.ru/20211113/filippiny-1758908294.html
Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента
Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента - РИА Новости, 13.11.2021
Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента
Президент Филиппин Родриго Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента страны на выборах в мае 2022 года, сообщает новостной портал GMA со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:18
2021-11-13T14:18
2021-11-13T14:18
в мире
филиппины
родриго дутерте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/70/1508557053_0:0:2778:1562_1920x0_80_0_0_6f3cbef17dad2da28a025128c6d7e034.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента страны на выборах в мае 2022 года, сообщает новостной портал GMA со ссылкой на секретаря Управления связей президента с общественностью Мартина Анданара.В октябре Дутерте объявил об уходе из политики, отказавшись баллотироваться на пост вице-президента страны. Согласно конституции, на пост президента Дутерте претендовать уже не может."Президент вернется в понедельник, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента", - заявил журналистам Анданар в здании комиссии по выборам.Комиссия по выборам разрешает замену кандидатов до 15 ноября.В субботу стало известно, что дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара Дутерте-Карпио выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента страны. При этом ранее СМИ отмечали, что в семействе Дутерте было решено, что только один его представитель может стремиться занять государственный пост в будущем году.Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая.
https://ria.ru/20211113/filippiny-1758906449.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/1751180450.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/70/1508557053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9070754acdfbf769f14bb99a9b6db35c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, родриго дутерте
Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента
Президент Филиппин Дутерте будет баллотироваться на пост вице-президента на выборах в мае
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Президент Филиппин Родриго Дутерте
будет баллотироваться на пост вице-президента страны на выборах в мае 2022 года, сообщает новостной портал GMA со ссылкой на секретаря Управления связей президента с общественностью Мартина Анданара.
В октябре Дутерте объявил об уходе из политики, отказавшись баллотироваться на пост вице-президента страны. Согласно конституции, на пост президента Дутерте претендовать уже не может.
"Президент вернется в понедельник, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента", - заявил журналистам Анданар в здании комиссии по выборам.
Комиссия по выборам разрешает замену кандидатов до 15 ноября.
В субботу стало известно, что дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара Дутерте-Карпио выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента страны. При этом ранее СМИ отмечали, что в семействе Дутерте было решено, что только один его представитель может стремиться занять государственный пост в будущем году.
Всеобщие выборы на Филиппинах
запланированы на 9 мая.