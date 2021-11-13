https://ria.ru/20211113/filippiny-1758906449.html
Дочь президента Филиппин будет баллотироваться в вице-президенты
Дочь президента Филиппин будет баллотироваться в вице-президенты - РИА Новости, 13.11.2021
Дочь президента Филиппин будет баллотироваться в вице-президенты
Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара Дутерте-Карпио выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента страны, сообщает портал Philstar. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:53
2021-11-13T13:53
2021-11-13T13:53
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара Дутерте-Карпио выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента страны, сообщает портал Philstar."Дочь президента Родриго Дутерте сменила Лайлу Уй в качестве кандидата на пост вице-президента от Lakas-CMD, выдвинув свою кандидатуру на эту должность", - пишет портал.Федеральная партия Филиппин (PFP) утвердила ее в качестве своего кандидата в вице-президенты.Телеканал CNN Philippines отмечает, что комиссия по выборам разрешает замену кандидатов до 15 ноября.На этой неделе Дутерте-Карпио отказалась от переизбрания на пост мэра города Давао, вышла из региональной партии Hugpong ng Pagbabago и присоединилась к национальной партии Lakas-CMD, поскольку только члены национальных партий могут претендовать на государственный пост.Сейчас Сара Дутерте-Карпио занимает пост мэра города Давао. Сам Дутерте ранее объявил об уходе из политики, отказавшись баллотироваться на пост вице-президента страны. Согласно конституции, на пост президента Дутерте претендовать уже не может.Ранее местные СМИ сообщали, что Сара Дутерте-Карпио не будет баллотироваться на пост президента страны на выборах 2022 года, поскольку ее отец согласился выдвинуть свою кандидатуру в вице-президенты. Отмечалось, что в семействе Дутерте было решено, что только один его представитель может стремиться занять государственный пост в будущем году. Позднее Родриго Дутерте заявил, что его дочь будет баллотироваться на пост главы государства на выборах 2022 года.Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая.
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в мире, филиппины, давао, родриго дутерте
Дочь президента Филиппин будет баллотироваться в вице-президенты
Дочь президента Филиппин Сара Дутерте-Карпио будет баллотироваться в вице-президенты
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте
Сара Дутерте-Карпио выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента страны, сообщает портал Philstar.
"Дочь президента Родриго Дутерте сменила Лайлу Уй в качестве кандидата на пост вице-президента от Lakas-CMD, выдвинув свою кандидатуру на эту должность", - пишет портал.
Федеральная партия Филиппин
(PFP) утвердила ее в качестве своего кандидата в вице-президенты.
Телеканал CNN Philippines отмечает, что комиссия по выборам разрешает замену кандидатов до 15 ноября.
На этой неделе Дутерте-Карпио отказалась от переизбрания на пост мэра города Давао
, вышла из региональной партии Hugpong ng Pagbabago и присоединилась к национальной партии Lakas-CMD, поскольку только члены национальных партий могут претендовать на государственный пост.
Сейчас Сара Дутерте-Карпио занимает пост мэра города Давао. Сам Дутерте ранее объявил об уходе из политики, отказавшись баллотироваться на пост вице-президента страны. Согласно конституции, на пост президента Дутерте претендовать уже не может.
Ранее местные СМИ сообщали, что Сара Дутерте-Карпио не будет баллотироваться на пост президента страны на выборах 2022 года, поскольку ее отец согласился выдвинуть свою кандидатуру в вице-президенты. Отмечалось, что в семействе Дутерте было решено, что только один его представитель может стремиться занять государственный пост в будущем году. Позднее Родриго Дутерте заявил, что его дочь будет баллотироваться на пост главы государства на выборах 2022 года.
Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая.