https://ria.ru/20211113/figuristy-1758932103.html

Страсти на перекрестке Сибуя: у россиян два золота Гран-при Японии

Страсти на перекрестке Сибуя: у россиян два золота Гран-при Японии - РИА Новости, 13.11.2021

Страсти на перекрестке Сибуя: у россиян два золота Гран-при Японии

Четырнадцатимиллионный Токио на этой неделе стал еще более многолюдным: в столицу Японии со всех концов планеты прилетели одни из лучших фигуристов мира, чтобы... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T18:25

2021-11-13T18:25

2021-11-13T19:11

авторы

спорт

олимпийские игры

токио

япония

турин

гран-при по фигурному катанию

этери тутберидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758931704_0:1:1517:854_1920x0_80_0_0_c628d4f99353e4378a10fd3fdbec0af4.jpg

Четырнадцатимиллионный Токио на этой неделе стал еще более многолюдным: в столицу Японии со всех концов планеты прилетели одни из лучших фигуристов мира, чтобы с 12 по 14 ноября принять участие в четвертом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.Но так случилось, что в самом оживленном месте Токио — сибуйском диагональном перекрестке — среди спешащих по нему на соревнования фигуристов не оказалась ни одной одиночницы из России.И если Александра Трусова снялась с японского этапа Гран-при за несколько дней до его старта, то Дарья Усачева, прилетев в Токио и практически дойдя до половины фигурнокатательного перекрестка в районе Сибуя, сенсационно развернулась обратно и со слезами на глазах покинула турнир за пару минут до своего выступления в короткой программе.К сожалению, как это часто бывает в спорте, обе ученицы Этери Тутберидзе не смогли принять участие на таком важном старте сезона из-за травм, так не вовремя обрушившихся на россиянок.Еще на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе спортивную общественность будоражили новости о неидеальной форме Трусовой и Усачевой. Но в США россиянки, сжав кулаки, героически выдержали этот удар судьбы, завоевав на американском турнире золотую и серебряную медали.А вот для подвигов в Японии физических кондиций уже не хватило.Особенно обидно за Дашу Усачеву, которая снялась с токийского Гран-при прямо во время разминки, горько расплакавшись на катке из-за безысходности и боли: фигуристка повредила связку во время двойного флипа, видимо, неудачно оттолкнувшись при заходе на прыжок, и продолжать, не то что соревноваться — двигаться без посторонней помощи уже не могла.Рыдающую Дашу буквально унесли с арены Yoyogi National Gymnasium, и первая в ее карьере взрослая серия Гран-при драматически завершилась на руках российского врача.Дорвались до золотаВ отсутствие наших фигуристок соревнования женщин-одиночниц на Гран-при Японии потеряли не только свою статусность, но и изрядную долю зрелищности и драйва.Зато впервые с конца 2018 года представительницы других стран наконец-то дорвались до, казалось, уже совершенно недоступного для них золотого источника на этапах Гран-при, который так успешно и надолго приватизировали россиянки.Воспользоваться подобной (надеемся, последней в этом сезоне) возможностью подняться на первое место пьедестала этапа Гран-при сумела хозяйка турнира — японка Каори Сакамото.Без тройного акселя (про четверные прыжки даже и речи не идет), который в Токио с разным успехом пытались исполнить кореянка Ен Ю, японка Мана Кавабе и американки Алиса Лю с Эмбер Гленн, — Каори Сакамото, благодаря своему мощному упругому катанию и безошибочному исполнению прыжковых элементов, легко опередила всех своих ближайших конкуренток и с общей суммой 223,34 балла отпраздновала победу в родной Японии.Довольствуясь не самым выдающимся — шестым — результатом в итоговых оценках у женщин в этом сезоне, Каори за свой успех в Токио в то же время получила максимальные 15 победных очков.И теперь, набрав за два этапа, в которых она приняла участие, 24 очка, Сакамото вырвалась в лидеры общего зачета Гран-при 2021, имея все шансы получить заветное местечко в шестерке лучших для участия в финале турнира.Но пока все-таки еще рановато давать прогнозы о том, кто в итоге окажется в финале Гран-при, так как все наши фигуристки участвовали пока лишь в одном этапе серии. Единственное, что можно сейчас точно сказать: российского финала в Осаке после снятия Трусовой и Усачевой, увы, не будет.Мишина и Галлямов: время вперед!Россия, душераздирающе лишившись в Токио своих главных золотодобытчиц еще на подступах к ледовому перекрестку Сибуя, теперь остро нуждалась в победах в оставшихся видах соревнований.Главные надежды на золото Гран-при Японии в состязаниях спортивных пар возлагались на учеников Тамары Москвиной — Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а также на "хрустальных" Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которых в этом сезоне опекает Этери Тутберидзе.Короткую программу в блестящем стиле и с личным рекордом выиграли подопечные Москвиной, опередив на пять баллов занявших второе предварительное место учеников Тутберидзе, допустивших падение при исполнении тройного тулупа.Решающий бой в произвольных программах также остался за Мишиной и Галлямовым — есть первое золото Гран-при Японии у наших фигуристов!Действующие чемпионы мира сегодня откатались практически безошибочно: маленькая помарка случилась лишь на последнем выбросе.А вот Тарасова и Морозов вновь лишили своих болельщиков возможности увидеть идеальный прокат в их исполнении: тройной тулуп превратился в двойной, а два выброса были выполнены с помарками на приземлении.В результате пара Тутберидзе проиграла паре Москвиной 14 баллов, но сохранила за собой второе место — во многом благодаря высоким оценкам за компоненты и ошибкам преследовавшей их японской пары Миура — Кихара.Этери Тутберидзе стабильно, уже несколько лет подряд, возвращалась с турниров серии Гран-при исключительно с золотыми медалями своих учеников, но теперь, по окончании соревнований в Японии, переходя перекресток Сибуя, она держала в одной руке травмированную Усачеву, а в другой лишь "скромное" серебро Тарасовой — Морозова.Не самый удачный этап в карьере нашего прославленного тренера. И очень хочется надеяться, что он, начавшись в центре бурлящего Токио, там же и завершится.Прогресс в совместной работе Тутберидзе с Тарасовой и Морозовым хоть и заметен (обе программы с каждым разом становятся все более осмысленными и чарующими), но двигается он определенно не с той скоростью, с какой хотелось бы поклонникам пары, постоянно буксуя в технических проблемах на прыжковых элементах.Другое дело у Москвиной с Мишиной и Галлямовым, где все идет пока исключительно по нарастающей: как время — только вперед, которое они буквально подчинили себе в торжественно-помпезной концовке своей произвольной программы, поставленной на знаменитую мелодию Георгия Свиридова.Игнатов и Самарин: прыгнуть выше головы уже недостаточноВ этом году на этапах Гран-при у наших мужчин-одиночников в активе уже есть серебряная и бронзовая медали: на турнире в Ванкувере третьим стал Евгений Семененко, а в Турине до второго места поднялся Михаил Коляда.Учитывая жесточайшую конкуренцию в мужском одиночном катании, это вполне можно считать успехом, но хотелось бы, конечно, в текущем сезоне увидеть нашего фигуриста и с золотой медалью этапа Гран-при.В последний раз подобную радостную картину российские болельщики могли наблюдать два года назад: тогда — на Гран-при России — победу праздновал Александр Самарин.И именно он в компании с Макаром Игнатовым представлял в этот раз нашу страну на турнире в Японии.К сожалению, после пятничных коротких программ обнаружить представителя России в тройке лидеров не удалось.Первым ледовый перекресток Сибуя перепрыгнул с помощью четверных флипа и тулупа японец Шома Уно, вторым стал американец Винсент Чжоу, третьим — кореец Чха Джунхван.Лучшим из наших вчера был Макар Игнатов, уверенно — с двумя четверными — откатав свою короткую программу и заняв четвертое предварительное место. Александр Самарин же занял лишь седьмое. Хотя и его прокат слабым назвать сложно: из всех прыжков только сложнейший четверной лутц завершился помаркой.Дотянуться до лидеров в произвольных программах нашим также не удалось, даже несмотря на то, что их сегодняшние прокаты были поистине выдающимися: Александр Самарин выполнил сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа, при этом чисто исполнив оставшиеся элементы, а Макар так вообще прыгнул выше головы, исполнив подряд четыре (!) квада: четверные риттбергер (с минимальным недокрутом), сальхов и два тулупа.И как же обидно, что после таких прокатов наши фигуристы сегодня остались без медалей. До пьедестала обоим не хватило считанных баллов.Александр Самарин показал второй результат в произвольных программах, но в итоге занял лишь шестое место, проиграв бронзовому призеру четыре балла.Макару Игнатову тоже не хватило каких-то крупиц (буквально 2,4 балла) до пьедестала, которые он, к сожалению, растерял на более простых элементах и компонентах.Победу же праздновал японец Шома Уно. Благодаря своему успеху в Токио, он, как и американец Винсент Чжоу, ставший сегодня вторым, отобрался в финал Гран-при.Несмотря на обидное четвертое место Макара Игнатова, его четыре четверных прыжка в произвольной программе на Гран-при Японии на несколько минут вполне могли остановить движение на сибуйском перекрестке, настолько уникальным было это зрелище.Тем более что подобное количество четверных прыжков в одной программе на международном старте не покорялось еще ни одному российскому фигуристу. Ни одному, кроме Макара.Синицина и Кацалапов: шелковая победаРоссию в соревнованиях танцевальных пар на Гран-при Японии представляли выступающие второй сезон подряд во взрослых турнирах Софья Шевченко и Игорь Еременко, а также действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Еще в первый стартовый день, озорным вихрем пролетев по ледовому Сибую, играючи растолкав зазевавшихся на нем фигуристов-прохожих, Синицына и Кацалапов явно дали всем понять, кто в пятничном Токио является главными танцевальными звездами. Золотая рубашка Никиты в тот вечер также недвусмысленно на это намекала.В итоге первое место после ритмического танца и второй результат сезона с 86,33 балла (чуть больше балла заочно уступив французскому дуэту Пападакис — Сизерон) достались Синициной и Кацалапову.Их коллеги по сборной — Шевченко и Еременко — завершили не только первый день соревнований, но и турнир в целом, расположившись, к сожалению, в другом конце таблицы — на последнем, девятом, месте.Сегодняшние произвольные прокаты танцевальных пар, хоть и ожидались с небольшим волнением (преимущество Синициной с Кацалаповым над занявшими второе место в ритмических танцах американцами Чок и Бейтс было просто микроскопичным — 0,31 балла), к счастью для российских болельщиков, оставили только положительные эмоции.Преследовавшая наших американская пара в своем прокате допустила грубую ошибку (партнер неожиданно упал практически на ровном месте), и россиянам оставалось лишь откатать свой танец так, как они это умеют делать, — воздушно и поэтично.Набрав за свой произвольный прокат 129,11 балла (у американцев 124,76, у французов, к слову, в Турине было 132,61), Синицина и Кацалапов на 4,35 балла обошли своих ближайших преследователей и, вопреки козням технического специалиста из США, оценившего дорожку шагов Виктории на минимальный уровень, заняли первое итоговое место на токийском турнире.Несмотря на странное судейство и первый волнительный международный старт в этом сезоне, наши ребята блестяще проявили свой бойцовский характер и с золотой медалью Гран-при Японии гордо и грациозно, как птицы на шелковых крыльях, пролетели над загруженным перекрестком Сибуя под завистливые взгляды остальных пар, тщетно пытавшихся выбраться из толпы на пути к заветному пьедесталу.В итоге команда России возвращается из страны восходящего солнца с двумя золотыми и одной серебряной медалями, из-за которых светофоры на перекрестке Сибуя пару раз даже подмигнули белым, синим и красным светом (точь-в-точь как цвета российского триколора).Следующая остановка наших фигуристов – французский Гренобль, в котором с 19 по 21 ноября пройдет предпоследний пятый этап серии Гран-при.От России в соревнованиях женщин в нем примут участие: Алена Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына. Мужчин-одиночников от нашей страны представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.Из спортивных пар от России заявлены: Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский; из танцевальных дуэтов: Аннабель Морозов и Андрей Багин, Александра Степанова и Иван Букин.

токио

япония

турин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

авторы, спорт, олимпийские игры, токио, япония, турин, гран-при по фигурному катанию, этери тутберидзе, александр галлямов, россия, анна щербакова