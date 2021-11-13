https://ria.ru/20211113/dubnikov-1758871854.html
Адвокат заявил, что ФБР "похитило" россиянина Дубникова
Адвокат заявил, что ФБР "похитило" россиянина Дубникова - РИА Новости, 13.11.2021
Адвокат заявил, что ФБР "похитило" россиянина Дубникова
ФБР "фактически похитило" гражданина России Дениса Дубникова, он арестован в Нидерландах, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T04:26
2021-11-13T04:26
2021-11-13T07:35
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. ФБР "фактически похитило" гражданина России Дениса Дубникова, он арестован в Нидерландах, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.Инцидент, по его словам, произошел 2 ноября.На уточняющий вопрос, о каких спецслужбах идет речь, адвокат ответил, что это было ФБР. Как заявил Бух, на такой шаг американские спецслужбы пошли, "поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия", откуда выдача "практически гарантирована".В настоящее время Дубников находится в нидерландской тюрьме, ожидая экстрадиции в США. Россиянина обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 20 лет заключения свободы.По данным газеты Wall Street Journal, Дубникова обвиняют в получении более 400 тысяч долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США. По информации газеты, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве, обвинения против него выдвинуты в штате Орегон."Пока что мы не соглашаемся на экстрадицию, но, вероятно, мы позже все-таки дадим согласие, потому что Голландия, где борьба против экстрадиции статистически не имеет смысла. Мы изучаем — может быть, стоит согласиться на быструю экстрадицию и уже здесь разбираться", - сообщил Бух.По запросу Вашингтона из других стран на территорию Соединенных Штатов ранее неоднократно экстрадировали граждан России. В феврале 2018 года официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Вашингтон прекратить практику задержания российских граждан в третьих странах.
https://ria.ru/20211108/kiberprestupleniya-1758132284.html
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сша, нидерланды, фбр, в мире
04:26 13.11.2021 (обновлено: 07:35 13.11.2021)
Адвокат заявил, что ФБР "похитило" россиянина Дубникова
ФБР "фактически похитило" россиянина Дубникова в Нидерландах, сообщил его адвокат Бух
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. ФБР
"фактически похитило" гражданина России
Дениса Дубникова, он арестован в Нидерландах
, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
Инцидент, по его словам, произошел 2 ноября.
"Мексика его (Дубникова - ред.) не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть, по сути дела, просто похитили", - сказал адвокат.
На уточняющий вопрос, о каких спецслужбах идет речь, адвокат ответил, что это было ФБР.
Как заявил Бух, на такой шаг американские спецслужбы пошли, "поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия", откуда выдача "практически гарантирована".
В настоящее время Дубников находится в нидерландской тюрьме, ожидая экстрадиции в США. Россиянина обвиняют в отмывании денег, ему грозит до 20 лет заключения свободы.
По данным газеты Wall Street Journal
, Дубникова обвиняют в получении более 400 тысяч долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США. По информации газеты, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве, обвинения против него выдвинуты в штате Орегон.
"Пока что мы не соглашаемся на экстрадицию, но, вероятно, мы позже все-таки дадим согласие, потому что Голландия, где борьба против экстрадиции статистически не имеет смысла. Мы изучаем — может быть, стоит согласиться на быструю экстрадицию и уже здесь разбираться", - сообщил Бух.
По запросу Вашингтона из других стран на территорию Соединенных Штатов ранее неоднократно экстрадировали граждан России. В феврале 2018 года официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Вашингтон прекратить практику задержания российских граждан в третьих странах.