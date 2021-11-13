https://ria.ru/20211113/dtp-1758929732.html

Полиция установила предварительную причину ДТП в Челябинской области

Полиция установила предварительную причину ДТП в Челябинской области - РИА Новости, 13.11.2021

Полиция установила предварительную причину ДТП в Челябинской области

Полиция установила предварительную причину ДТП с участием двух машин в Челябинской области, в котором погибло шесть человек, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:26

2021-11-13T17:26

2021-11-13T19:03

происшествия

челябинская область

авто

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция установила предварительную причину ДТП с участием двух машин в Челябинской области, в котором погибло шесть человек, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковушек на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области.Добавляется, что ДТП произошло на 1713 километре автодороги М5, в числе погибших были два водителя, пассажирка "Лады" получила телесные повреждения и госпитализирована.На данный момент, на месте происшествия работают сотрудники полиции, дорожное движение на участке затруднено.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758881538.html

челябинская область

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2021

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происшествия, челябинская область, авто