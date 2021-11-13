17:26 13.11.2021 (обновлено: 19:03 13.11.2021)
Полиция установила предварительную причину ДТП в Челябинской области
Полиция установила предварительную причину ДТП с участием двух машин в Челябинской области
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской областиДТП на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской области
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция установила предварительную причину ДТП с участием двух машин в Челябинской области, в котором погибло шесть человек, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще один пострадал при столкновении двух легковушек на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области.
"По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной Lada Kalina, которая двигалась во встречном направлении под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ДТП произошло на 1713 километре автодороги М5, в числе погибших были два водителя, пассажирка "Лады" получила телесные повреждения и госпитализирована.
На данный момент, на месте происшествия работают сотрудники полиции, дорожное движение на участке затруднено.