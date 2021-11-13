https://ria.ru/20211113/dtp-1758921386.html
На востоке Москвы столкнулись три автомобиля
На востоке Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 13.11.2021
На востоке Москвы столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Верхняя Первомайская и 9-я Парковая в Москве, предварительно есть пострадавшие, сообщает столичный дептранс в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:10
2021-11-13T16:10
2021-11-13T16:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Верхняя Первомайская и 9-я Парковая в Москве, предварительно есть пострадавшие, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На пересечении улицы Верхняя Первомайская с улицей 9-я Парковая в районе дома 53 столкнулись три автомобиля. Предварительно есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение по одной полосе в сторону Сиреневого бульвара затруднено.Добавляется, что на месте работают оперативные службы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва
16:10 13.11.2021 (обновлено: 16:11 13.11.2021)
На востоке Москвы столкнулись три автомобиля
В Москве пересечении улиц Верхняя Первомайская и 9-я Парковая столкнулись три автомобиля