https://ria.ru/20211113/dtp-1758921386.html

На востоке Москвы столкнулись три автомобиля

На востоке Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 13.11.2021

На востоке Москвы столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Верхняя Первомайская и 9-я Парковая в Москве, предварительно есть пострадавшие, сообщает столичный дептранс в... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:10

2021-11-13T16:10

2021-11-13T16:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Верхняя Первомайская и 9-я Парковая в Москве, предварительно есть пострадавшие, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На пересечении улицы Верхняя Первомайская с улицей 9-я Парковая в районе дома 53 столкнулись три автомобиля. Предварительно есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение по одной полосе в сторону Сиреневого бульвара затруднено.Добавляется, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20211113/lyubarskiy-1758872364.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва