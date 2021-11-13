https://ria.ru/20211113/dtp-1758894840.html
В Крыму столкнулись легковушка и микроавтобус
В Крыму столкнулись легковушка и микроавтобус - РИА Новости, 13.11.2021
В Крыму столкнулись легковушка и микроавтобус
В ДТП на трассе Севастополь-Ялта с участием легкового автомобиля и микроавтобуса утром в субботу пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T11:51
2021-11-13T11:51
2021-11-13T11:51
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. В ДТП на трассе Севастополь-Ялта с участием легкового автомобиля и микроавтобуса утром в субботу пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба управления МВД России по Севастополю."Водитель автомобиля "Волга", 1988 г.р., выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с 8 пассажирами, которым управлял водитель 1991 г.р. В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве, уточнив, что ДТП произошло в 8.40.Водитель легкового автомобиля "Волга" в тяжелом состоянии госпитализирован, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Движение по одной полосе автодороги закрыто. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20211112/dtp-1758743020.html
севастополь
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происшествия, севастополь
В Крыму столкнулись легковушка и микроавтобус
В Крыму 12 человек пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса