https://ria.ru/20211113/dtp-1758894840.html

В Крыму столкнулись легковушка и микроавтобус

В Крыму столкнулись легковушка и микроавтобус - РИА Новости, 13.11.2021

В Крыму столкнулись легковушка и микроавтобус

В ДТП на трассе Севастополь-Ялта с участием легкового автомобиля и микроавтобуса утром в субботу пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:51

2021-11-13T11:51

2021-11-13T11:51

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. В ДТП на трассе Севастополь-Ялта с участием легкового автомобиля и микроавтобуса утром в субботу пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба управления МВД России по Севастополю."Водитель автомобиля "Волга", 1988 г.р., выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с 8 пассажирами, которым управлял водитель 1991 г.р. В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве, уточнив, что ДТП произошло в 8.40.Водитель легкового автомобиля "Волга" в тяжелом состоянии госпитализирован, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Движение по одной полосе автодороги закрыто. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20211112/dtp-1758743020.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь