https://ria.ru/20211113/dtp-1758881538.html

В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу

В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу - РИА Новости, 13.11.2021

В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу

Две девушки, перебегавшие Тверскую улицу около полуночи в Москве, попали под автомобиль - одна из них не выжила, другая в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:27

2021-11-13T09:27

2021-11-13T09:27

происшествия

москва

авто

тверская улица

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Две девушки, перебегавшие Тверскую улицу около полуночи в Москве, попали под автомобиль - одна из них не выжила, другая в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."На улице Тверская около полуночи произошло ДТП с участием двух пешеходов, которые, по предварительным данным, пересекали проезжую часть в неустановленном для этого месте ... Одна из них от полученных травм скончалась на месте, вторая - в больнице", - сообщили в пресс-службе. По данному факту начата проверка.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758878171.html

москва

тверская улица

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто, тверская улица