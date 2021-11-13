https://ria.ru/20211113/dtp-1758881538.html
В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу
В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу - РИА Новости, 13.11.2021
В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу
Две девушки, перебегавшие Тверскую улицу около полуночи в Москве, попали под автомобиль - одна из них не выжила, другая в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T09:27
2021-11-13T09:27
2021-11-13T09:27
происшествия
москва
авто
тверская улица
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Две девушки, перебегавшие Тверскую улицу около полуночи в Москве, попали под автомобиль - одна из них не выжила, другая в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."На улице Тверская около полуночи произошло ДТП с участием двух пешеходов, которые, по предварительным данным, пересекали проезжую часть в неустановленном для этого месте ... Одна из них от полученных травм скончалась на месте, вторая - в больнице", - сообщили в пресс-службе. По данному факту начата проверка.
https://ria.ru/20211113/dtp-1758878171.html
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происшествия, москва, авто, тверская улица
В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу
В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая дорогу, одна погибла