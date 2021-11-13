https://ria.ru/20211113/dtp-1758878171.html
В Новосибирске нетрезвый водитель сбил на тротуаре трех пешеходов
В Новосибирске нетрезвый водитель сбил на тротуаре трех пешеходов - РИА Новости, 13.11.2021
В Новосибирске нетрезвый водитель сбил на тротуаре трех пешеходов
Нетрезвый водитель автомобиля Lexus в Новосибирске в субботу выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает ГИБДД по... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:31
2021-11-13T08:31
2021-11-13T08:31
происшествия
новосибирск
lexus
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Нетрезвый водитель автомобиля Lexus в Новосибирске в субботу выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает ГИБДД по Новосибирску."Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470 двигался по улице Одоевского, со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовского, в пути следования у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении.В ГИБДД уточнили, что пешеходы стояли рядом с остановкой общественного транспорта.В результате аварии женщина 1962 года рождения скончалась на месте от полученных травм, еще двух пешеходов (мужчин) доставили в больницу с различными травмами."На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства. В результате освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения", - добавили в ГИБДД.
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происшествия, новосибирск, lexus
В Новосибирске нетрезвый водитель сбил на тротуаре трех пешеходов
В Новосибирске нетрезвый водитель сбил на тротуаре трех пешеходов, один умер
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости.
Нетрезвый водитель автомобиля Lexus
в Новосибирске
в субботу выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает ГИБДД по Новосибирску.
"Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470 двигался по улице Одоевского, со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовского, в пути следования у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что пешеходы стояли рядом с остановкой общественного транспорта.
В результате аварии женщина 1962 года рождения скончалась на месте от полученных травм, еще двух пешеходов (мужчин) доставили в больницу с различными травмами.
"На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства. В результате освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения", - добавили в ГИБДД.