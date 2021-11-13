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Николаевская железная дорога

Николаевская железная дорога - РИА Новости, 13.11.2021

Николаевская железная дорога

Октябрьская магистраль – старейшая дорога в сети железных дорог России. Ее история началась 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года с открытием... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T02:02

2021-11-13T02:02

2021-11-13T02:02

справки

николаевская железная дорога

россия

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Октябрьская магистраль – старейшая дорога в сети железных дорог России. Ее история началась 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1837 года с открытием железнодорожной линии Санкт-Петербург - Царское Село (ныне город Пушкин) протяженностью 27,5 километров, на опыте строительства и эксплуатации которой была практически доказана возможность бесперебойной работы железнодорожного транспорта в климатических условиях России во все времена года. Коммерческая эксплуатация дороги также на деле показала выгодность и целесообразность нового вида транспорта. В 1830-1840 годах потребовал неотложного разрешения вопрос о соединении надежной дорогой Санкт-Петербург с центральными районами России. Отсутствие удобных путей сообщения ставило город под угрозу голода, а также становилось все более серьезной помехой развитию промышленности. Комиссию по разработке проекта железной дороги учредили в марте 1843 года. В сентябре того же года проект, созданный профессорами института корпуса инженеров путей сообщения Павлом Мельниковым и Николаем Крафтом был представлен главе государства.13 февраля (1 февраля по старому стилю) 1842 года император Николай I подписал указ о сооружении первой русской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва. Общее руководство сооружением дороги поручалось ведомству путей сообщения. Павел Мельников был назначен начальником Северной дирекции (Петербург - Бологое), а Николай Крафт – начальником Южной дирекции (Бологое - Москва) строительства магистрали. Они были откомандированы из института на период ее сооружения. Дорогу решили проложить по кратчайшему расстоянию между двумя столицами. В 1842-1843 годах провели проектно-изыскательские работы. Строительство дороги началось летом 1843 года. Она сооружалась по инженерно обоснованным параметрам, обеспечивающим наряду с экономической целесообразностью потребную пропускную способность с учетом перспективы. На сооружении дороги впервые в России использовались четыре паровых экскаватора и четыре паровых копра (машина для забивания свай), закупленных в США. Для земляных и вспомогательных работ привлекались частные подрядчики, которые вербовали крепостных (контракт заключался с помещиком) и государственных крестьян в качестве рабочих.Земляное полотно возводилось сразу под два пути. По настоянию Мельникова ширина колеи была установлена равной пяти футам или 1524 миллиметрам. Она стала стандартной для всех железных дорог России. На линии Петербург – Москва впервые были применены широкоподошвенные рельсы, изготовленные на Людиновском заводе. Впоследствии этот профиль рельса распространился по всем железным дорогам мира. Укладка пути велась из Санкт-Петербурга и из Вышнего Волочка (к нему строительные материалы и рельсы доставлялись по Мариинской водной системе из Петербурга).К 1851 году было построено два одинаковых вокзала в Санкт-Петербурге и Москве (архитекторы Константин Тон, Рудольф Желязевич), 34 станции четырех классов (по типовым проектам Желязевича), 190 мостов, 19 путепроводов. Длина дороги составила 644,3 километра. После строительства обхода крутого Веребьинского подъема в 1881 году увеличилась на 4,9 километра, в 2001 году этот участок снова спрямили. Большая часть рельсов была иностранного производства. Подвижной состав с 1844 года строился на Александровском главном механическом заводе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги (с 1962 года Октябрьский электровагоноремонтный завод), который для организации нового производства был сдан в аренду американским инженерам Томасу Уайненсу и Джозефу Харрисону (к началу эксплуатации дороги было построено 164 паровоза и более 2,5 тысячи вагонов и платформ).Дорога вводилась в эксплуатацию поэтапно, по мере готовности к открытию рабочего движения, что способствовало ускорению и удешевлению строительства, а также предварительному практическому обучению эксплуатационного персонала. Первым участком, на котором в 1847 году открылось рабочее движение, стал отрезок от Петербурга до Колпино, в 1849 году рабочие поезда ходили уже до Чудова, в 1850 году открылось движение от Вышнего Волочка до Твери. Прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой началось 14 августа (2 августа по старому стилю) 1851 года, а 13 ноября (1 ноября по старому стилю) того же года состоялось официальное открытие всей магистрали. Первый поезд, состоящий из паровоза, двух мягких, трех жестких и одного багажного вагона, вышел из Петербурга в 11 часов 15 минут и прибыл в Москву на следующий день в девять часов утра, пробыв в пути 21 час 45 минут. Первое время между Петербургом и Москвой курсировали два пассажирских и четыре товарных поезда в сутки. Дорога была двухпутной, а движение – левосторонним.Пассажирский поезд состоял из семи вагонов, товарный – из 15. Средняя скорость поезда составляла тогда 29,6 километра в час. В 1854 году был введен график движения поездов.В 1855 году магистраль получила название: "Николаевская железная дорога", в честь императора Николая I. В ее состав постепенно были включены протяженные линии Лихославль – Вязьма (1894), Бологое – Полоцк (1907, двухпутная), а также Московская окружная железная дорога (1908) и ряд мелких участков. Общая протяженность Николаевской магистрали в 1913 году составила 1621,4 километра, в том числе двойная и более колея – 889,7 километра.В 1923 году она стала называться Октябрьской железной дорогой (в честь Октябрьской революции 1917 года). В 1929 году в ее состав были включены Северо-Западные железные дороги. Основные магистрали – Ленинград (название Санкт-Петербурга в 1924-1991 годах) - Москва, Ленинград - Псков, Ленинград – Нарва, слились в единое Управление Октябрьских железных дорог (с 1936 года - Управление Октябрьской железной дороги). С 1931 года по Октябрьской железной дороге начал курсировать экспресс "Красная стрела", покрывавший расстояние между Ленинградом и Москвой за 10 часов. В 1933 году была начата электрификация магистрали. В 1940 году в состав дороги включили участки железнодорожных линий, которые находились на территории, вошедшей в состав СССР после советско-финляндской войны (1939-1940).Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) из-за блокады Ленинграда резко изменился характер работы дороги. Она оказалась в районе военных действий и очень пострадала. Прямое сообщение между Ленинградом и Москвой было прервано.Действующие линии использовались в основном для перевозок грузов к фронту и продовольствия в Ленинград. После того, как 27 января 1944 года гитлеровские войска были отброшены от Ленинграда, 23 февраля из него в Москву по восстановленному главному ходу был отправлен первый после снятия блокады грузовой поезд, а 20 марта в столицу отправился фирменный состав "Красная стрела". К 1948 году на линии Ленинград - Москва восстановили второй путь. Все подходы к Ленинградскому узлу тоже стали двухпутными. К 1950 году на Октябрьской дороге было закончено восстановление разрушенных в годы войны 3,5 тысячи километров главных путей, более 300 вокзалов и 1126 зданий, 240 мостов, свыше 6,3 тысячи километров линий связи. В 1950-1960-х годах произвели ее техническое перевооружение. В 1962 году завершилась электрификация главного хода Октябрьской магистрали между Ленинградом и Москвой, и 15 декабря между городами открылось регулярное движение пассажирских поездов с электровозами ЧС-1, ЧС-2, с конструктивной скоростью 160 километров в час. В середине 1980-х годах техническое оснащение дороги позволило наряду с обычными поездами начать эксплуатацию высокоскоростных экспрессов ЭР 200, развивающих скорость до 200 километров в час. В 1996-2000 годы была проведена реконструкция магистрали Петербург - Москва, фактически построена по современным технологиям новая железная дорога. Благодаря реконструкции составы смогли достигать скорости 200-250 километров в час. Максимальная достигнутая скорость на линии Санкт-Петербург - Москва составляет 260 километров в час. С 2009 года на маршруте Москва - Санкт-Петербург - Москва стали использоваться высокоскоростные поезда "Сапсан". Расстояние между двумя городами "Сапсан" проходит за три часа сорок пять минут. С февраля 2015 года начал курсировать первый на Октябрьской железной дороге двухэтажный состав. В настоящее время Октябрьская железная дорога (с 2003 года - филиал ОАО "Российские железные дороги") является одной из крупнейших железных дорог Российской Федерации, имеет эксплуатационную длину 10 440,9 километра и обслуживает территорию с населением более 25 миллионов человек. Дорога делится на шесть регионов: Московский, Санкт-Петербург-Витебский, Санкт-Петербургский, Петрозаводский, Мурманский и Волховстроевский. На полигоне железной дороги трудятся 69,7 тысячи человек. В транспортной системе Северо-Западного региона России Октябрьской железной дороге, проходящей по территории одиннадцати субъектов РФ – городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Мурманской, Тверской и Ярославской областей и Республики Карелия, принадлежит ведущее место — на ее долю приходится 60% грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок.Основной, особенностью транспортного комплекса Северо-Запада России является его экспортно-импортная направленность. В зоне обслуживания Октябрьской дороги расположены восемь пограничных переходов, из них четыре – на границе с Финляндией, по два – с Эстонией и Латвией. Линия Выборг-Санкт-Петербург-Москва является звеном девятого "Критского" международного транспортного коридора. По Октябрьской дороге проходят также важнейшие для транзитных перевозок коридоры, имеющие международный статус, "Север-Юг" и "Европа-Азия".Важную роль в осуществлении внешнеторговых связей играют действующие торговые порты Санкт-Петербург, Мурманск, Витино, Выборг, Высоцк, Приморск, а также строящийся новый порт на Балтике – Усть-Луга, которые находятся в зоне обслуживания Октябрьской железной дороги. По итогам 2020 года предприятиями на полигоне дороги отправлено 106,6 миллиона пассажиров в пригородном сообщении, 11,6 миллиона пассажиров - в дальнем сообщении и перевезено 290,8 миллиона тонн грузов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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справки, николаевская железная дорога, россия