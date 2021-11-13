https://ria.ru/20211113/donbass-1758930145.html
ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании окраины города в Донбассе
ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании окраины города в Донбассе - РИА Новости, 13.11.2021
ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании окраины города в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву города... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:34
2021-11-13T17:34
2021-11-13T17:34
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила украинских силовиков в минировании окраины подконтрольного Киеву города Попасная в Донбассе.Ранее народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании дорог вблизи населенных пунктов в Донбассе."Боевики 24-й бригады (ВС Украины – ред.) на восточной окраине населенного пункта Попасная установили двадцать противотанковых мин ТМ-62", - заявил журналистам представитель пресс-службы народной милиции ЛНР.По его словам, такие действия украинских силовиков ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей и представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211113/reb-1758924637.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dnr-1758633517.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании окраины города в Донбассе
ЛНР обвинила украинских силовиков в минировании окраины города Попасная в Донбассе