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Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2021
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:52
2021-11-13T08:52
2021-11-13T08:52
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 11 ноября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Весняное, Молодежное и Калиновка из арторудий калибром 152 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dnr-1758633517.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли населенные пункты Весняное, Молодежное и Калиновка