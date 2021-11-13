https://ria.ru/20211113/donbass-1758879507.html

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2021

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:52

2021-11-13T08:52

2021-11-13T08:52

в мире

украина

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 11 ноября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Весняное, Молодежное и Калиновка из арторудий калибром 152 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/dnr-1758633517.html

https://ria.ru/20211112/artobstrel-1758816632.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр