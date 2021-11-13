МИД заявил, что дипломаты сталкиваются с вакцинной дискриминацией на Западе
МИД заявил, что российские дипломаты сталкиваются с вакцинной дискриминацией на Западе
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Работающие в странах Запада российские дипломаты сталкиваются с ограничением права на свободу передвижения из-за дискриминации по вакцинному признаку, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался. Речь идет не только о США. С не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты при работе в европейских странах. Известна практика так называемых вакцинных паспортов, которые давали бы право свободного передвижения", - сказал Лукьянцев.
По его словам, требование предъявлять вакцинные паспорта в некоторых западных странах "накладывает большие ограничения и сложности на работу" сотрудников МИД РФ в европейских государствах. "В той же Франции, когда ограничивается доступ в госучреждения, ограничиваются передвижения на общественном транспорте, поездах и т.д. Это все несмотря на то, что когда вставал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран, США, привитым своими национальными вакцинами, мы на такие шаги шли и такие QR-коды выдавали", - подчеркнул дипломат.
Как заявил Лукьянцев, встречного движения со стороны Запада Москва пока не видит. Он добавил, что РФ поднимает этот вопрос на переговорах с западными странами, однако "очень часто идут ссылки на сертификацию по линии ВОЗ". "Процесс, к сожалению, идет очень медленно", - отметил он. "Речь идет об определенной дискриминации по вакцинному признаку, в результате чего ограничивается право на свободу передвижения", - заключил он.