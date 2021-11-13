https://ria.ru/20211113/delo-1758924383.html

Дело о поножовщине в хинкальной в Москве передали в СК

Дело о поножовщине в хинкальной в Москве передали в СК - РИА Новости, 13.11.2021

Дело о поножовщине в хинкальной в Москве передали в СК

Прокуратура добилась передачи из полиции в следственный комитет материалов проверки инцидента в центре Москвы, в ходе которого трое человек получили ножевые... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:38

2021-11-13T16:38

2021-11-13T16:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура добилась передачи из полиции в следственный комитет материалов проверки инцидента в центре Москвы, в ходе которого трое человек получили ножевые ранения, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Ранее в столичном главке МВД рассказали, что в ночь на 13 ноября двое мужчин подрались в хинкальной на Неглинной улице, третий попытался их разнять, в результате двое оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция."По решению Тверского межрайонного прокурора материал процессуальной проверки по факту инцидента у кафе на Неглинной передан в территориальный отдел столичного управления СК", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточнили, что ранения нанес 36-летний мужчина, который уже установлен полицейскими. Прокуратурой указано о необходимости процессуальной оценки действиям лица, совершившего преступление, в том числе по статье о покушении на убийство.

https://ria.ru/20211110/delo-1758477193.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)