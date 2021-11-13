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Есть дома у каждого. Назван продукт, мгновенно снижающий давление
Назван напиток, моментально снижающий артериальное давление - РИА Новости, 13.11.2021
Есть дома у каждого. Назван продукт, мгновенно снижающий давление
Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, заявили ученые из Университета Западной Австралии. Результаты их исследования опубликованы... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T12:01
2021-11-13T13:57
китай
западная австралия
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, заявили ученые из Университета Западной Австралии. Результаты их исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.Специалисты изучили влияние этого популярного напитка на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Их показатели оценивали при поступлении, в первый день, а также через три и шесть месяцев.Выяснилось, что чай в сравнении со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Хотя днем изменения показателей были незначительными, ночью они снижались на десять процентов. Такой эффект проявился в первые же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений испытуемых.Ранее ученые из Австралии и Китая обнаружили неожиданные последствия гипертонии. Как выяснилось, у страдающих ею пожилых людей уменьшается размер мозга и возрастает риск деменции. Чем раньше проявится такое состояние, тем выше вероятность развития слабоумия.
https://ria.ru/20211028/zelenyy-chay-1756627629.html
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китай
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китай, западная австралия, здоровье - общество
12:01 13.11.2021 (обновлено: 13:57 13.11.2021)
 
Назван напиток, моментально снижающий артериальное давление

Исследование в American Journal of Clinical Nutrition: черный чай быстро снижает давление

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамовар в бухте Тихая на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Самовар в бухте Тихая на архипелаге Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, заявили ученые из Университета Западной Австралии. Результаты их исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.
Специалисты изучили влияние этого популярного напитка на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Их показатели оценивали при поступлении, в первый день, а также через три и шесть месяцев.
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Выяснилось, что чай в сравнении со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Хотя днем изменения показателей были незначительными, ночью они снижались на десять процентов. Такой эффект проявился в первые же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений испытуемых.
"Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время", — подытожили авторы работы.
Ранее ученые из Австралии и Китая обнаружили неожиданные последствия гипертонии. Как выяснилось, у страдающих ею пожилых людей уменьшается размер мозга и возрастает риск деменции. Чем раньше проявится такое состояние, тем выше вероятность развития слабоумия.
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