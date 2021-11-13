https://ria.ru/20211113/davlenie-1758895842.html

Есть дома у каждого. Назван продукт, мгновенно снижающий давление

Назван напиток, моментально снижающий артериальное давление - РИА Новости, 13.11.2021

Есть дома у каждого. Назван продукт, мгновенно снижающий давление

Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, заявили ученые из Университета Западной Австралии. Результаты их исследования опубликованы... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T12:01

2021-11-13T12:01

2021-11-13T13:57

китай

западная австралия

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, заявили ученые из Университета Западной Австралии. Результаты их исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.Специалисты изучили влияние этого популярного напитка на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Их показатели оценивали при поступлении, в первый день, а также через три и шесть месяцев.Выяснилось, что чай в сравнении со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Хотя днем изменения показателей были незначительными, ночью они снижались на десять процентов. Такой эффект проявился в первые же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений испытуемых.Ранее ученые из Австралии и Китая обнаружили неожиданные последствия гипертонии. Как выяснилось, у страдающих ею пожилых людей уменьшается размер мозга и возрастает риск деменции. Чем раньше проявится такое состояние, тем выше вероятность развития слабоумия.

https://ria.ru/20211028/zelenyy-chay-1756627629.html

https://rsport.ria.ru/20211110/sladosti-1758309671.html

китай

западная австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, западная австралия, здоровье - общество