17:41 13.11.2021 (обновлено: 18:02 13.11.2021)
Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции
Эрдоган принял участие в церемонии начала монтажа последней части моста через Дарданеллы
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста "Чанаккале 1915"
АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы, который планируется сдать в эксплуатацию в марте 2022 года.
"Мост через Дарданеллы – это очередной бренд стремительно развивающейся Турции. Его строительство осуществляется по модели государственно-частного партнерства: "построй-управляй-передай". Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Растет значимость наших проливов в мировой торговле", - сказал турецкий лидер. Трансляция велась в его Twitter.
#1915ÇanakkaleKöprüsü Son Tabliye Montaj Töreni https://t.co/SNmScQbisA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2021
Он добавил, что помимо моста через Дарданеллы, Турция "полна решимости реализовать другую мечту поколений – канал "Стамбул", который, как планируется, соединит Черное и Мраморное море, разгрузив пролив Босфор.
Строительство моста через пролив Дарданеллы длиной 3,7 километра ведется с марта 2017 года, у него будет самый длинный в мире центральный пролет - 2023 метра. Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает 300 метров. Благодаря мосту водители смогут избежать очереди на паромной переправе, и время в пути через Дарданеллы сократится до шести минут. Мост получит название "Чанаккале 1915" - в честь победы турецкой армии над интервентами в Дарданелльской операции (битвы при Чанаккале) во время Первой мировой войны.