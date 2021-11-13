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Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции
Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции - РИА Новости, 13.11.2021
Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы, который... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:41
2021-11-13T18:02
в мире
турция
босфор
дарданеллы
мраморное море
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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы, который планируется сдать в эксплуатацию в марте 2022 года."Мост через Дарданеллы – это очередной бренд стремительно развивающейся Турции. Его строительство осуществляется по модели государственно-частного партнерства: "построй-управляй-передай". Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Растет значимость наших проливов в мировой торговле", - сказал турецкий лидер. Трансляция велась в его Twitter.Он добавил, что помимо моста через Дарданеллы, Турция "полна решимости реализовать другую мечту поколений – канал "Стамбул", который, как планируется, соединит Черное и Мраморное море, разгрузив пролив Босфор.Строительство моста через пролив Дарданеллы длиной 3,7 километра ведется с марта 2017 года, у него будет самый длинный в мире центральный пролет - 2023 метра. Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает 300 метров. Благодаря мосту водители смогут избежать очереди на паромной переправе, и время в пути через Дарданеллы сократится до шести минут. Мост получит название "Чанаккале 1915" - в честь победы турецкой армии над интервентами в Дарданелльской операции (битвы при Чанаккале) во время Первой мировой войны.
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босфор
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в мире, турция, босфор, дарданеллы, мраморное море
17:41 13.11.2021 (обновлено: 18:02 13.11.2021)
 
Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции

Эрдоган принял участие в церемонии начала монтажа последней части моста через Дарданеллы

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста "Чанаккале 1915"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста Чанаккале 1915 - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы, который планируется сдать в эксплуатацию в марте 2022 года.
"Мост через Дарданеллы – это очередной бренд стремительно развивающейся Турции. Его строительство осуществляется по модели государственно-частного партнерства: "построй-управляй-передай". Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Растет значимость наших проливов в мировой торговле", - сказал турецкий лидер. Трансляция велась в его Twitter.
Он добавил, что помимо моста через Дарданеллы, Турция "полна решимости реализовать другую мечту поколений – канал "Стамбул", который, как планируется, соединит Черное и Мраморное море, разгрузив пролив Босфор.
Строительство моста через пролив Дарданеллы длиной 3,7 километра ведется с марта 2017 года, у него будет самый длинный в мире центральный пролет - 2023 метра. Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает 300 метров. Благодаря мосту водители смогут избежать очереди на паромной переправе, и время в пути через Дарданеллы сократится до шести минут. Мост получит название "Чанаккале 1915" - в честь победы турецкой армии над интервентами в Дарданелльской операции (битвы при Чанаккале) во время Первой мировой войны.
Вид Анкары. Турция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2016
2 ноября 2016, 18:53
В Турции через пролив Дарданеллы начали строить мостМост предполагается проложить от города Лапсеки до Гелиболу. Длина моста составит 3,7 километра.
 
В миреТурцияБосфорДарданеллыМраморное море
 
 
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