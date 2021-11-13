https://ria.ru/20211113/dardanelly-1758930603.html

Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции

Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции - РИА Новости, 13.11.2021

Монтаж последней части моста через Дарданеллы начался в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы, который... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:41

2021-11-13T17:41

2021-11-13T18:02

в мире

турция

босфор

дарданеллы

мраморное море

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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы, который планируется сдать в эксплуатацию в марте 2022 года."Мост через Дарданеллы – это очередной бренд стремительно развивающейся Турции. Его строительство осуществляется по модели государственно-частного партнерства: "построй-управляй-передай". Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Растет значимость наших проливов в мировой торговле", - сказал турецкий лидер. Трансляция велась в его Twitter.Он добавил, что помимо моста через Дарданеллы, Турция "полна решимости реализовать другую мечту поколений – канал "Стамбул", который, как планируется, соединит Черное и Мраморное море, разгрузив пролив Босфор.Строительство моста через пролив Дарданеллы длиной 3,7 километра ведется с марта 2017 года, у него будет самый длинный в мире центральный пролет - 2023 метра. Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает 300 метров. Благодаря мосту водители смогут избежать очереди на паромной переправе, и время в пути через Дарданеллы сократится до шести минут. Мост получит название "Чанаккале 1915" - в честь победы турецкой армии над интервентами в Дарданелльской операции (битвы при Чанаккале) во время Первой мировой войны.

https://ria.ru/20161102/1480563037.html

турция

босфор

дарданеллы

мраморное море

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в мире, турция, босфор, дарданеллы, мраморное море