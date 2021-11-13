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"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate
"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate - РИА Новости, 13.11.2021
"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate
"Ростех" создал парфюм, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate). РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:51
2021-11-13T16:38
безопасность
жуковский
комсомольск-на-амуре
ростех
су-57
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Ростех" создал парфюм, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate).Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, аромат выпустят ограниченной серией в преддверии выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.Из видеоролика на официальном ютьюб-канале "Ростеха" можно сделать вывод, что крышка флакона будет выполнена в форме шахматного коня. Другие детали не раскрываются.Премьера Су-75 состоялась на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в июле, где новейшую машину представили в виде прототипа под названием Checkmate (англ. "Шах и мат"). На Dubai Airshow 2021 самолет впервые покажут за рубежом.При его проектировке использовали наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет сделают с применением технологии "стелс", он получит внутрифюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров. Собирать самолет будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025-й.
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безопасность, жуковский, комсомольск-на-амуре, ростех, су-57
14:51 13.11.2021 (обновлено: 16:38 13.11.2021)
 
"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate

"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю пятого поколения Checkmate

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Ростех" создал парфюм, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate).
Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, аромат выпустят ограниченной серией в преддверии выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.
Из видеоролика на официальном ютьюб-канале "Ростеха" можно сделать вывод, что крышка флакона будет выполнена в форме шахматного коня. Другие детали не раскрываются.
Премьера Су-75 состоялась на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в июле, где новейшую машину представили в виде прототипа под названием Checkmate (англ. "Шах и мат"). На Dubai Airshow 2021 самолет впервые покажут за рубежом.
При его проектировке использовали наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет сделают с применением технологии "стелс", он получит внутрифюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров. Собирать самолет будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025-й.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 13:11Оружие
Новейшие истребители Checkmate и Су-57Э впервые показали в паре
 
БезопасностьЖуковскийКомсомольск-на-АмуреРостехСу-57
 
 
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