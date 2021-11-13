https://ria.ru/20211113/checkmate-1758911362.html

"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate

"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate - РИА Новости, 13.11.2021

"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate

"Ростех" создал парфюм, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate). РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:51

2021-11-13T14:51

2021-11-13T16:38

безопасность

жуковский

комсомольск-на-амуре

ростех

су-57

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Ростех" создал парфюм, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate).Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, аромат выпустят ограниченной серией в преддверии выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.Из видеоролика на официальном ютьюб-канале "Ростеха" можно сделать вывод, что крышка флакона будет выполнена в форме шахматного коня. Другие детали не раскрываются.Премьера Су-75 состоялась на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в июле, где новейшую машину представили в виде прототипа под названием Checkmate (англ. "Шах и мат"). На Dubai Airshow 2021 самолет впервые покажут за рубежом.При его проектировке использовали наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет сделают с применением технологии "стелс", он получит внутрифюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров. Собирать самолет будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025-й.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/istrebitel-1758554978.html

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безопасность, жуковский, комсомольск-на-амуре, ростех, су-57