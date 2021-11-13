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Собянин: в Москве проведут благоустройство Новорязанской улицы
Собянин: в Москве проведут благоустройство Новорязанской улицы - РИА Новости, 22.11.2021
Собянин: в Москве проведут благоустройство Новорязанской улицы
Благоустройство Новорязанской улицы и примыкающих к ней переулков будет проведено в Москве в 2022 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-13T10:33
2021-11-22T14:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
казанский вокзал
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Благоустройство Новорязанской улицы и примыкающих к ней переулков будет проведено в Москве в 2022 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге."Новорязанскую улицу и примыкающие к ней Ольховскую улицу, Басманный пер., 1-й Басманный пер., Ольховский пер., Ольховский тупик, 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все-таки рядом находится большой и шумный Казанский вокзал. Тем не менее, качественную городскую среду можно создать и в этом квартале", - отметил градоначальник.Собянин предложил расширить и качественно замостить тротуары, добавить зелени деревьев и создать новые места отдыха, а также превратить огромную пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер. "И тогда эти улицы заиграют новыми красками", - добавил мэр.Также уточняется, что в гараж грузовых машин на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта. Высказать свое мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", заключил градоначальник.
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москва, сергей собянин, казанский вокзал, городское хозяйство москвы
10:33 13.11.2021 (обновлено: 14:35 22.11.2021)
 

Собянин: в Москве проведут благоустройство Новорязанской улицы

© Сайт Сергея СобянинаПроектное решение благоустройства Новорязанской улицы в Москве
Проектное решение благоустройства Новорязанской улицы в Москве
© Сайт Сергея Собянина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Благоустройство Новорязанской улицы и примыкающих к ней переулков будет проведено в Москве в 2022 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"Новорязанскую улицу и примыкающие к ней Ольховскую улицу, Басманный пер., 1-й Басманный пер., Ольховский пер., Ольховский тупик, 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все-таки рядом находится большой и шумный Казанский вокзал. Тем не менее, качественную городскую среду можно создать и в этом квартале", - отметил градоначальник.
© Сайт Сергея СобянинаПроектное решение благоустройства Новорязанской улицы в Москве
Проектное решение благоустройства Новорязанской улицы в Москве
© Сайт Сергея Собянина
Проектное решение благоустройства Новорязанской улицы в Москве
Собянин предложил расширить и качественно замостить тротуары, добавить зелени деревьев и создать новые места отдыха, а также превратить огромную пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер. "И тогда эти улицы заиграют новыми красками", - добавил мэр.
Также уточняется, что в гараж грузовых машин на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта. Высказать свое мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", заключил градоначальник.
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