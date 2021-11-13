https://ria.ru/20211113/blagoustroystvo-1760176115.html

Собянин: в Москве проведут благоустройство Новорязанской улицы

Собянин: в Москве проведут благоустройство Новорязанской улицы - РИА Новости, 22.11.2021

Собянин: в Москве проведут благоустройство Новорязанской улицы

Благоустройство Новорязанской улицы и примыкающих к ней переулков будет проведено в Москве в 2022 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-13T10:33

2021-11-13T10:33

2021-11-22T14:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

казанский вокзал

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760173212_0:54:1730:1027_1920x0_80_0_0_fb203772d09a06f624e4e1c4eb2fd97d.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Благоустройство Новорязанской улицы и примыкающих к ней переулков будет проведено в Москве в 2022 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге."Новорязанскую улицу и примыкающие к ней Ольховскую улицу, Басманный пер., 1-й Басманный пер., Ольховский пер., Ольховский тупик, 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все-таки рядом находится большой и шумный Казанский вокзал. Тем не менее, качественную городскую среду можно создать и в этом квартале", - отметил градоначальник.Собянин предложил расширить и качественно замостить тротуары, добавить зелени деревьев и создать новые места отдыха, а также превратить огромную пустынную площадь перед выходом из метро "Комсомольская" в новый городской сквер. "И тогда эти улицы заиграют новыми красками", - добавил мэр.Также уточняется, что в гараж грузовых машин на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта. Высказать свое мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", заключил градоначальник.

https://ria.ru/20211104/skver-1758450567.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, казанский вокзал, городское хозяйство москвы