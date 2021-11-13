https://ria.ru/20211113/bezviz-1758895113.html

Путин объяснил, почему мигранты пытаются попасть в ЕС через Белоруссию

Путин объяснил, почему мигранты пытаются попасть в ЕС через Белоруссию - РИА Новости, 13.11.2021

Путин объяснил, почему мигранты пытаются попасть в ЕС через Белоруссию

Мигранты пытаются попасть в Евросоюз через Минск из-за безвизового въезда в Белоруссию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T11:52

2021-11-13T11:52

2021-11-13T11:52

в мире

белоруссия

владимир путин

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мигранты пытаются попасть в Евросоюз через Минск из-за безвизового въезда в Белоруссию, заявил президент РФ Владимир Путин."Мигранты шли по другим каналам, и то, что они пошли сейчас через Белоруссию, ничего удивительного нет. Потому что у Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода", - сказал Путин в интервью на "России 24".На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211113/migranty-1758787251.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, владимир путин, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии