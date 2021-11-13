https://ria.ru/20211113/bezopasnost-1758913124.html

Минобороны заявило об угрозе региональной безопасности из-за действий НАТО

Минобороны заявило об угрозе региональной безопасности из-за действий НАТО - РИА Новости, 13.11.2021

Минобороны заявило об угрозе региональной безопасности из-за действий НАТО

Агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:04

2021-11-13T15:04

2021-11-13T15:04

безопасность

сша

нато

черноморский регион

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Отмечается, что минобороны РФ продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе."Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/ucheniya-1758900218.html

сша

черноморский регион

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, нато, черноморский регион