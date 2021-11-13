https://ria.ru/20211113/bezopasnost-1758913124.html
Минобороны заявило об угрозе региональной безопасности из-за действий НАТО
Минобороны заявило об угрозе региональной безопасности из-за действий НАТО - РИА Новости, 13.11.2021
Минобороны заявило об угрозе региональной безопасности из-за действий НАТО
Агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:04
2021-11-13T15:04
2021-11-13T15:04
безопасность
сша
нато
черноморский регион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757104550_472:0:2321:1040_1920x0_80_0_0_530cbb6343787c5bd2b71ca7e175eec8.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Отмечается, что минобороны РФ продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе."Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211113/ucheniya-1758900218.html
сша
черноморский регион
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757104550_703:0:2090:1040_1920x0_80_0_0_4000581de868cf1acdcf50b283d1da89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, нато, черноморский регион
Минобороны заявило об угрозе региональной безопасности из-за действий НАТО
В Минобороны заявили об угрозе региональной безопасности в Черном море из-за США и НАТО