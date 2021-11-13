Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/bespilotnik-1758888612.html
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом - РИА Новости, 13.11.2021
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии должной реакции на применении Украиной беспилотников Bayraktar, что запрещено минскими соглашениями, по его РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:58
2021-11-13T11:50
в мире
киев
сша
европа
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_20aaeda2b9a170bf62c73b4c39fad8a5.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии должной реакции на применении Украиной беспилотников Bayraktar, что запрещено минскими соглашениями, по его словам, использование дронов в США поддержали, а в Европе высказалась невнятно."Действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют Bayraktar, то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация… что строго настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует. А в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятно сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".При этом, как отметил Путин, официальные лица Украины прямо говорят, что продолжат применять ее.
https://ria.ru/20211113/gaz-1758894340.html
киев
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_5300c46c94ef009e1cbce0e4acd308a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, сша, европа, владимир путин
10:58 13.11.2021 (обновлено: 11:50 13.11.2021)
 
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом

Путин назвал реакцию Европы на применение Киевом беспилотников невнятной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии должной реакции на применении Украиной беспилотников Bayraktar, что запрещено минскими соглашениями, по его словам, использование дронов в США поддержали, а в Европе высказалась невнятно.
"Действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют Bayraktar, то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация… что строго настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует. А в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятно сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Вентиль закрутили – Путин вспомнил, как Украина перекрыла транзит газа в ЕС в 2008 году - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 11:45
Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз
При этом, как отметил Путин, официальные лица Украины прямо говорят, что продолжат применять ее.
 
В миреКиевСШАЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей