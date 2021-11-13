https://ria.ru/20211113/bespilotnik-1758888612.html

Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом

Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом - РИА Новости, 13.11.2021

Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии должной реакции на применении Украиной беспилотников Bayraktar, что запрещено минскими соглашениями, по его РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:58

2021-11-13T10:58

2021-11-13T11:50

в мире

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сша

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владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии должной реакции на применении Украиной беспилотников Bayraktar, что запрещено минскими соглашениями, по его словам, использование дронов в США поддержали, а в Европе высказалась невнятно."Действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют Bayraktar, то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация… что строго настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует. А в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятно сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".При этом, как отметил Путин, официальные лица Украины прямо говорят, что продолжат применять ее.

https://ria.ru/20211113/gaz-1758894340.html

киев

сша

европа

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в мире, киев, сша, европа, владимир путин