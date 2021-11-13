https://ria.ru/20211113/bespilotnik-1758888612.html
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом - РИА Новости, 13.11.2021
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии должной реакции на применении Украиной беспилотников Bayraktar, что запрещено минскими соглашениями, по его РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:58
2021-11-13T10:58
2021-11-13T11:50
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сша
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии должной реакции на применении Украиной беспилотников Bayraktar, что запрещено минскими соглашениями, по его словам, использование дронов в США поддержали, а в Европе высказалась невнятно."Действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют Bayraktar, то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация… что строго настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует. А в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятно сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".При этом, как отметил Путин, официальные лица Украины прямо говорят, что продолжат применять ее.
https://ria.ru/20211113/gaz-1758894340.html
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в мире, киев, сша, европа, владимир путин
10:58 13.11.2021 (обновлено: 11:50 13.11.2021)
Путин заявил об отсутствии должной реакции на применение БПЛА Киевом
Путин назвал реакцию Европы на применение Киевом беспилотников невнятной