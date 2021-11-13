https://ria.ru/20211113/berdymukhamedov-1758874932.html

Президент Туркмении призвал тюркоязычные страны к координации действий

Президент Туркмении призвал тюркоязычные страны к координации действий - РИА Новости, 13.11.2021

Президент Туркмении призвал тюркоязычные страны к координации действий

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал тюркоязычные государства выработать скоординированные подходы к решению проблем, стоящих перед мировым... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T07:17

2021-11-13T07:17

2021-11-13T07:17

в мире

туркмения

гурбангулы бердымухамедов

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АШХАБАД, 13 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал тюркоязычные государства выработать скоординированные подходы к решению проблем, стоящих перед мировым сообществом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Об этом туркменский лидер заявил, выступая на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.По его словам, согласованность и активность тюрко­язычных стран, определённые их авторитетом и стратегической политико-дипломатической конъюнктурой, способны сыграть ключевую роль в международных и региональных процессах, в первую очередь, в обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии, Каспийском и Чёрном морях, Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке.Глава Туркмении подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо расширить взаимодействие тюркских стран в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других международных и региональных структур."В этой связи считаем целесообразным приступить к разработке стратегии более активного и эффективного участия союза тюркоязычных государств в работе ООН. Закрепление в специальном международном документе сотрудничества нашего союза и ООН стало бы последовательным шагом в данном направлении", - сказал Бердымухамедов.По его словам, в случае консенсуса по этому предложению, можно в ближайшее время начать предварительную дипломатическую процедуру в Генассамблее ООН, а затем выступить с общим проектом соответствующей резолюции."Это позволит добиться понимания и поддержки со стороны международного сообщества конструктивной и единой позиции по налаживанию системного взаимодействия между тюркоязычными странами и ООН, а также станет действенным инструментом для консолидации усилий во имя общих интересов", - подчеркнул президент Туркмении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/medal-1752280482.html

https://ria.ru/20210927/putin-1751944559.html

туркмения

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в мире, туркмения, гурбангулы бердымухамедов