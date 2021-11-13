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Президент Туркмении призвал тюркоязычные страны к координации действий
Президент Туркмении призвал тюркоязычные страны к координации действий - РИА Новости, 13.11.2021
Президент Туркмении призвал тюркоязычные страны к координации действий
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал тюркоязычные государства выработать скоординированные подходы к решению проблем, стоящих перед мировым... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T07:17
2021-11-13T07:17
в мире
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 13 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал тюркоязычные государства выработать скоординированные подходы к решению проблем, стоящих перед мировым сообществом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Об этом туркменский лидер заявил, выступая на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.По его словам, согласованность и активность тюрко­язычных стран, определённые их авторитетом и стратегической политико-дипломатической конъюнктурой, способны сыграть ключевую роль в международных и региональных процессах, в первую очередь, в обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии, Каспийском и Чёрном морях, Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке.Глава Туркмении подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо расширить взаимодействие тюркских стран в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других международных и региональных структур."В этой связи считаем целесообразным приступить к разработке стратегии более активного и эффективного участия союза тюркоязычных государств в работе ООН. Закрепление в специальном международном документе сотрудничества нашего союза и ООН стало бы последовательным шагом в данном направлении", - сказал Бердымухамедов.По его словам, в случае консенсуса по этому предложению, можно в ближайшее время начать предварительную дипломатическую процедуру в Генассамблее ООН, а затем выступить с общим проектом соответствующей резолюции."Это позволит добиться понимания и поддержки со стороны международного сообщества конструктивной и единой позиции по налаживанию системного взаимодействия между тюркоязычными странами и ООН, а также станет действенным инструментом для консолидации усилий во имя общих интересов", - подчеркнул президент Туркмении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210929/medal-1752280482.html
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в мире, туркмения, гурбангулы бердымухамедов
07:17 13.11.2021
 
Президент Туркмении призвал тюркоязычные страны к координации действий

Президент Туркмении Бердымухамедов призвал тюркоязычные страны к координации действий

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АШХАБАД, 13 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал тюркоязычные государства выработать скоординированные подходы к решению проблем, стоящих перед мировым сообществом, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Об этом туркменский лидер заявил, выступая на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.
"Предлагаю укрепить отношения между братскими народами и государствами, скоординированно подходить к решению проблем, стоящих перед мировым сообществом, что особенно актуально в свете происходящих в мире неоднозначных процессов и серьёзных перемен", - сказал Бердымухамедов.
По его словам, согласованность и активность тюрко­язычных стран, определённые их авторитетом и стратегической политико-дипломатической конъюнктурой, способны сыграть ключевую роль в международных и региональных процессах, в первую очередь, в обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии, Каспийском и Чёрном морях, Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке.
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Глава Туркмении подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо расширить взаимодействие тюркских стран в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других международных и региональных структур.
"В этой связи считаем целесообразным приступить к разработке стратегии более активного и эффективного участия союза тюркоязычных государств в работе ООН. Закрепление в специальном международном документе сотрудничества нашего союза и ООН стало бы последовательным шагом в данном направлении", - сказал Бердымухамедов.
По его словам, в случае консенсуса по этому предложению, можно в ближайшее время начать предварительную дипломатическую процедуру в Генассамблее ООН, а затем выступить с общим проектом соответствующей резолюции.
"Это позволит добиться понимания и поддержки со стороны международного сообщества конструктивной и единой позиции по налаживанию системного взаимодействия между тюркоязычными странами и ООН, а также станет действенным инструментом для консолидации усилий во имя общих интересов", - подчеркнул президент Туркмении.
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В миреТуркменияГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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